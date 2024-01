Gambie 2-3 Cameroun, Christopher Wooh: « Nous Irons Rechercher Un Bon Résultat» :: Cameroon

Les Lions Indomptables du Cameroun ont battu la Gambie 3-2 mardi. Karl Toko Ekambi a donné l'avantage au Cameroun à la 56ème minute (0-1). Il conclut de la tête, un centre de Georges-Kevin N'Koudou. La Gambie revient à la marque grâce à Ablie Jallow à la 72ème minute (1-1). Les Scorpions ont ensuite pris les devants après un but d’Ebrima Colley (2-1).

Pressé par l’attaque camerounaise, James Gomez trompe son propre gardien en tentant d’écarter le danger, seulement deux minutes après qu'ils aient pris l'avantage (2-2).

Le Cameroun trouve le but victorieux dans le temps additionnel (90+1). C’est le défenseur Christopher Wooh, monté en avant-poste qui place sa tête sur un coup franc bien exécuté par Georges-Kevin N'Koudou.

Revivez le match Gambie 2-2 Cameroun en cliquant ici

Christopher Wooh s'en réjouit : « Nous savions que nous ne devions pas abandonner, nous devions prouver que nous avons la puissance pour avancer et nous avons appris de nos erreurs », a-t-il indiqué en conférence de presse.

Auteur d’un match abouti et surtout du but victorieux, Wooh a été désigné Homme du match. Il jubile :« Je pense collectivement et l’objectif est de gagner. Nous avançons dans la compétition et nous irons rechercher un bon résultat lors du prochain match ».