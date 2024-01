Cameroun :: Message Du 31 Decembre À La Nation : Paul Biya Rassure T Il Ses Compatriotes ? :: Cameroon

Les journaux sont revenus sur le massage du 31 Decembre du President Paul Biya à la Nation. Chaque redaction y allant de sa sensibilité editorial.

Pour Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics, paraissant à Yaoundé, la capitale et siege des institutions, « Les difficultés n’ont en rien entamé ma détermination ». Dans son message à la Nation dimanche dernier à l’occasion de la fin d’année 2023 et du Nouvel An 2024, le président de la République a fait un bilan exhaustif et sans complaisance de l’année qui vient de s’achever tout en présentant les opportunités à saisir pour celle qui commerce. Malgré des crises diverses au niveau mondial et des défis à relever au plan interne, le pays poursuit sa marche vers l’émergence à travers la mise en œuvre de multiples chantiers.

La Republique Presse, un autre journal de Yaoundé axe son angle d’attaque sur « Le pari de l’énergie ». Pour cet autre journal de Yaoundé, Au cœur des préoccupations, qui cristallisent l’attention et parfois le malaise des populations du Cameroun, le triptyque : Eau ; Electricité et Carburant a fortement meublé le discours du président de la République, le 31 Décembre dernier. Asphalte des solutions proposées par le Gouvernement via le Ministère de l’Eau et de l’Energie, l’espoir légitime autorisé par les projets ‘’ Paepys ‘’ ; Nachtigal et Lom Pangar en phase terminale, ainsi que la réhabilitation amorcée de la Sonara, dans un contexte de réduction de la subvention du carburant qui coûte plus de 1000 milliards à l’Etat, constituent le quantum des raisons qui fondent certains exégètes des politiques publiques à penser et dire que 2024 est ‘’ Une année énergétique chargée pour Paul Biya ‘’.

Une position éditoriale que partage Le Drapeau qui focalize sur la personne de « Le Minee Gaston Eloundou Esssomba, en Guest Stars ». Dans son message à la Nation le 31 décembre dernier, le Président de la République a longuement abordé les réalisations de son Ministre en charge de l’Eau et de l’Energie, tout en magnifiant les défis et les avancées réalisées dans ce sous-secteur.

Toutes choses qui font dire à Realités Plus que dans le Discours du 31 décembre 2023, il y a « Trop de bonnes nouvelles du Président Paul Biya au peuple camerounais ». Beaucoup plus d’eau et d’électricité en 2024. Beaucoup de sécurité et de mines exploitées. Plus de villes embellies en 2024. Beaucoup plus de routes bitumées, en 26 minutes et de façon claire le président Paul Biya a brossé le tableau durant les 12 prochains mois en annonçant un sale temps pour tous ceux qui vont voler les millions et milliards des caisses de l’Etat.

Finalement, pour le quotidien La Nouvelle Expression paraissant à Douala, la capitale économique navigue à contre courant pour dire que « Paul Biya ne rassure pas ses compatriotes ». Pour l’année qui commerce, le Président de la République n’a pas pris d’engagement ferme. Par exemple, la grève pernicieuse qui a paralysé l’école sous silence au premier trimestre, risque de se poursuive. Ailleurs, l’inflation s’annonce plus galopante. Et les prix vont s’envoler dans tous les secteurs de la vie nationale.