Cameroun :: Maurice Kamto Et Rodolphe Fonkoua Dans La Pénurie De Carburant :: Cameroon

Maurice Kamto a été reconduit président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC au cours de la convention du parti tenu le week end dernier à Yaoundé alors que Rodolphe Fonkoua a pris la présidence de l’Ordre National des Médecins du Cameroun ONCC. Le tout dans une ambiance de pénurie de carburant.

Les tabloïds ont fait chorus derrière cette élection qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive. L’Ordre national des médecins connait une nouvelle ère, le « Dr Rodolphe Fonkoua élu président ». Le médecin âgé de 70 ans a été élu par ses confrères au cours de l’Assemblée générale extraordinaire élective ouverte depuis samedi dernier à Yaoundé. Ecrivent Le Jour, Mutations, Quotidien Echos-Santé, Le Drapeau.

Au sujet de la réélection de Maurice Kamto à la tête du MRC et lu dans le quotidien Le Jour, Jean Michel Nintcheu, député à l’assemblée nationale demande que « Maurice Kamto doit se tenir prêt ». C’est la substance de sa Déclaration à l’occasion de la convention du Mrc tenue le week-end dernier. On sait que le président du MRC est présenté comme le leader de l’opposition et le prochain challenger de poids du candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé.



Sur le terrain du quotidien, les Produits pétroliers se font de plus en plus rares. Notamment à Douala, la capitale économique du Cameroun ou les stations étaient en mode « panne sèche ». Le quotidien Le Messager revient sur « Comment le gouvernement a évité la panne sèche ». Pour pallier aux difficultés d’approvisionnement enregistrées depuis une semaine sur l’étendue du territoire nationale, un navire contenant des carburants, arrivé hier dimanche 10 décembre au Port de Douala est en fin de déchargement. Sont attendus ce lundi puis vendredi prochain, deux autres navires pour permettre aux automobilistes de passer des fêtes de fin d’année loin de la prétendue pénurie annoncée.

InfoMatin confirme que « Les produits sont disponibles ». A cause des mauvaises conditions océanographiques, les trois navires attendus ont causé un léger retard créant une perturbation dans la chaîne de distribution. Le premier navire est finalement arrivé hier à Douala…

A l’Assemblée Nationale, les Violences basées sur le genre, attaques terroristes font l’objet de condamnation. Pour le journal, « Le parlement condamne ». La troisième session ordinaire de l’année législative s’est achevée samedi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Dans leurs allocutions de clôture, le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji et le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, ont respectivement invité le gouvernement à poursuivre la lutte contre les maltraitances subies par des femmes, et les exactions sur les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, perpétrées par des bandes armées.