France :: Sandra Martine Ngo Yebga, Déficiente Auditive Obtient Une Licence En Sciences De La Santé

C’est une incroyable histoire qui se déroule à Yaoundé au cœur de la capitale du Cameroun. Une handicapée qui a surmonté toutes les appréhensions pour passer sa licence en sciences de la santé. Je m’arrête un instant pour dire que c’est une histoire d’amour et de persévérance qui a pris vie. Son nom est Sandra Martine Ngo YEBGA, une âme délicate et résiliente, qui, malgré sa déficience auditive, nous prouve que l’amour d’un métier peut triompher de tous les obstacles. Le 16 novembre 2023, dans l’enceinte de l’ISSTAS, située à l’ombre bienveillante du Commissariat de Mendong, Yaoundé, Sandra a écrit un chapitre mémorable de sa vie, en même temps que celui des autres handicapés.

En effet, Ce jour-là, elle a présenté son mémoire, un acte d’effort envers un métier qui la passionnait, dans sa quête du prestigieux Diplôme de licence en sciences de la santé, option Sciences infirmières. Son thème était aussi doux que profond : “Approche clinique en consultation silencieuse des patients déficients auditifs à l’hôpital de District de la Cité-Verte.”

Cette jeune Camerounaise, emplie de grâce et de force intérieure, incarne l’essence même de la vie et la détermination de l’Homme. Son parcours extraordinaire, parsemé de défis, montre que lorsque l’ambition guide nos pas, les montagnes peuvent être gravies. Dans la vie des personnes handicapées, Sandra prouve que l’amour est la plus grande force.

Elle est aujourd’hui une fierté pour les femmes handicapées, un exemple, une étoile qui brille au milieu des forces obscures, une preuve que les rêves ne sont jamais hors de portée, peu importe les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Sandra a réalisé une prouesse remarquable qui éclaire un nouveau chemin pour tous ceux qui croient en la vie. Et ils sont nombreux en chaque homme ou en chaque femme.

Elle est la première à réaliser une telle étape au Cameroun, qui ouvre la voie à de nombreux autres qui la suivront. Il ne nous reste qu’une seule chose. Soutenir le courage de cette dame. Sandra mérite notre admiration et notre soutien inconditionnel.

Vous pouvez entrer en contact avec elle au numéro de téléphone 690859711 (par SMS et Whatsapp uniquement) pour lui offrir vos encouragements et votre amour. En unissant nos cœurs, nous pouvons contribuer à la réalisation de ses rêves et peut-être l’accomplissement final de ses