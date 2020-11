Pour la deuxième fois consécutive, Total Cameroun s’est déployé vers ses clients pour sceller un partenariat plus agissant et permanent. Dans le cadre de l’« Africa customer week » : la semaine du client en Afrique.

Se rapprocher du client pour mieux le satisfaire.

A la suite de l’année passée, le thème de cette année place le client au centre de toute action. Il est intitulé, « plus que nos clients, nos partenaires ». De quoi s’agit-il ? Pour le Directeur de Total Cameroun c’est un concept « qui a été créé en 2019 par la direction Afrique de notre branche marketing et service du groupe à Total. Il s’agit pour toutes les équipes, toutes les fonctions confondues de dédier une semaine à une séries d’opérations orientées clients. Avec pour objectif de rassembler tout autour de nous les engagements clients » Apres plusieurs mois à surmonter les défis imposés par la pandémie à corona virus, il était pertinent de reconsidérer la relation client. Pour y parvenir, Total Cameroun s’est engagé dans un vaste déploiement vers le grand public et en entreprise.

Les animations en station services.

Pendant une semaine, des équipes Total sont descendues sur le terrain dans les stations services. A Douala, ce déploiement a créé une émulation inhabituelle. A Total NjoNjo, Wouri 1 et 2, grand Mall et autres, on pouvait identifier les « chasubles jaunes » des agents Total en conversation avec les clients de toutes les classes et catégories sociales.

Cette opération qui s’est réalisée dans toutes les stations services au Cameroun avait pour objectif de se rapprocher des clients, écouter leurs préoccupations et leurs attentes vis-à-vis de Total Cameroun. Cette proximité impliquant tous les membres du personnel au service du client permet d’améliorer les engagements de Total vis-à- vis des ses clients.

Les visites clients entreprises

C’était une occasion d’échanges entre les clients et les collaborateurs Total, sur les produits dans le cadre d’une Entreprise Total. Aussi, au cours de la visite du dépôt bitume Total de Bonaberi dans l’arrondissement de Douala IV eme les clients présents ont été édifiés sur les produits de ce dépôt, à savoir le bitume et le pétrole lampant, leur fluidité, leur disponibilité, leur stockage. Conformément à son engagement « être à l’écoute des clients », les échanges entre ces derniers et les personnels en charge du dépôt ont permis de concevoir des solutions en fonction de la demande des clients dans le but d’augmenter la productivité pour la satisfaction de tous. Au dépôt de Bitume, et à l’endroit des clients venus nombrer Total rassure qu’il ne s’agit pas de vendre le bitume mais d’apporter une solution au problème du Bitume.

Les ateliers et séminaires

Il s’est agi de s’arrêter, ouvrir ses portes aux clients qui sont désormais des partenaires. Total a ouvert son laboratoire ANAC, un service de lubrifiants de haute qualité, parmi les meilleurs en Afrique. Situé à proximité du dépôt SCDP à Douala. Pour exposer son « know how ». Invitation a été faites aux clients-partenaires « nous avons des compétences, profitez-en ». Ils ont été édifiés, par des spécialistes de haut niveau sur les lubrifiants et la lubrification. Ici, Il est de notoriété publique que « l’huile dans un moteur est comme le sang dans un organisme » Les performances et les avantages des huiles ont été exposés, pour le bien être des moteurs. Ceci passe par un diagnostic, dans le laboratoire, qui fait ressortir pour le moteur « l’usure, la contamination et le taux d’usure » pour minimiser le cout de lubrification. Apres échanges et témoignages, Total s’est engagé à apporter de nouveaux produits et services pour la satisfaction maximale des clients.