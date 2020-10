Classé troisième meilleur projet de promotion immobilière, la cite notre dame de la paix il affiche fière allure. Déjà, on se bouscule aux portillons.

L’Etat du Cameroun, pour booster la reprise économique amorcée depuis plus d’une décennie et l’asseoir de façon durable, a inscrit, dans sa vision d’émergence à l’horizon 2035 le renforcement des infrastructures structurantes de services publics et engagé des réformes sectorielles importantes, à l’effet de dynamiser les investissements privés. Il a fait de l’immobilier la 4ème priorité de l’action gouvernementale et à ce titre, accorde plusieurs avantages pour une meilleure implication du privé.

La très forte demande est révélatrice des opportunités d’investissement dans le secteur.Face à l’insuffisance de l’offre et la volonté de l’Etat du Cameroun à faire du secteur une de ses priorités, l’immobilier est une opportunité de l’heure. C’est fort de cette urgence économique et de l’environnement des affaires en constante amélioration, que nous avons jugé utiles, de s’investir dans le secteur de l’immobilier pour contribuer à l’amélioration de l’offre en logements au Cameroun de manière générale, et dans la ville de Douala en particulier : « se loger, est une fonction essentielle de la vie ».

Le projet CITE NOTRE DAME DE LA PAIX, du même nom que l’entreprise, est un projet inaugural d’un vaste programme immobilier qui, à terme, doit faire de notre entreprise un promoteur immobilier de référence sur l’étendue du territoire, au regard de la qualité des ouvrages produits : « vous satisfaire, c’est notre raison d’être ».

Soyez des nôtres, satisfaits et convaincus.

Créée en 2018, CITE NOTRE DAME DE LA PAIX,société à responsabilité limitée (SARL) pluripersonnelle qui offre des services de construction, de commercialisation et baux d’immeubles… Les objectifs spécifiques de l’entreprise étant de participer à la réduction du déficit en logements et de promouvoir la copropriété au Cameroun.

CITE NOTRE DAME DE LA PAIX SARL ambitionne de réaliser un programme immobilier, dans les dix (10) prochaines années, qui porte sur la construction des logements de toute nature sur une superficie de cent–vingt-cinq (125) hectares : Le projet éponyme « CITE NOTRE DAME DE LA PAIX » est son projet inaugural.

Il porte sur la construction de 09 bâtiments RDC+3 dont huit (08) bâtiments pour logements moyen et haut standings et un (01) complexe commercial (RDC+3), comprenant également un relais pharmacie et une salle de loisir; sur une superficie d’un (01) hectare au PK19, au quartier NGOMA (à l’entrée de l’école publique de NGOMA), arrondissement de douala 5ème, Département du Wouri, Région du Littoral.

Ce site du projet est situé sur l’embranchement de la nouvelle autoroute Douala-Yaoundé (l’axe lourd DOUALA – BONEPOUPA - YABASSI) dont les travaux de démarrage sont effectifs, et contribue à améliorer l’accès au site du projet. La proximité avec les nouveaux campus de l’Université de Douala et de l’Université Protestante renforce l’attrait commercial du projet.