CAMEROUN :: Bulletins de solde : la vente persiste dans le système D :: CAMEROON

Malgré la gratuité de ce document, des jeunes installés aux abords du ministère des Finances continuent d’extorquer 1000 F aux usagers.

« Oui Monsieur, un service ? bulletin de solde ? ». Telle est la formule utilisée par des jeunes gens installés aux abords du ministère des Finances au moment d’aborder un usager en quête d’un bulletin de solde. Théodore P, retraité, a été approché hier en matinée, par Emmanuel, jeune vendeur de bulletin de solde qui se proposait de lui offrir ce service, mais pas gratuitement.

« Je peux vous obtenir ce document à 1000 F seulement et le service est rapide. Si vous en voulez plusieurs, on peut négocier le prix », explique-t-il au sexagénaire. Non loin de lui, Germain H, autre vendeur est surpris par le reporter de CT en train d’empocher les 10 000 F obtenus de Gisèle, fonctionnaire en service au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières : « Je n’ai pas assez de temps. Je dois rejoindre mon poste de travail dans les prochaines heures. Je préfère payer et gagner en temps », explique-t-elle.