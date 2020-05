CAMEROUN :: Les six humanitaires bénévoles de SCSI de nouveau présentés au Procureur de la République ce jeudi :: CAMEROON

Les six humanitaires bénévoles de SCSI devraient de nouveau être présentés au Procureur de la République ce jeudi 14 mai 2020. La preuve n'ayant toujours pas été apportée de la commission d'une quelconque infraction de leur part, leur seule sanction ne peut être que la libération. À moins que la politisation à outrance de cette affaire rocambolesque n'aboutisse à l'emprisonnement de six humanitaires au motif d'assistance à personnes en danger.

Le Bureau du Porte-parole est informé de l'arrestation à l'instant de deux proches venu porter assistance aux six humanitaires au Commissariat Central numéro II de Mokolo.

Dans le même temps, le Professeur Alain FOGUE est en train d'aller déférer à la convocation reçue de la Police Judiciaire. Arborant un t-shirt sur lequel il est marqué "où sont les 32 PV", l'intrépide professeur semble détendu et serein.

La suite sous peu.

---

The six volunteer humanitarian workers of SCSI are expected to be presented again to the prosecutor of the Republic on this Thursday, May 14, 2020. As proof of the commission of any offence on their part has not yet been provided, their punishment can only be the release. Unless the excessive politicization of this shocking case results in the imprisonment of six humanitarian workers on the grounds of assistance to people in danger.

The Office of the spokesman is informed of the arrest, right now, of two relatives who came to assist the six humanitarian workers at the Central Police Station Number II in Mokolo.

At the same time, Professor Alain FOGUE is going to defer to the summons received from the Judicial Police. Sporting a t-shirt on which it is marked "where are the 32 PVS", the fearless teacher looks relaxed and serene.

Stay tuned for more developments.

BN