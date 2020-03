CAMEROUN :: Si Paul Biya est plus que jamais vivant, il doit parler :: CAMEROON

Paul Biya est mort. La nouvelle a fait le tour de la toile. Fake. Il s’est agi d’un autre délire cybernétique.

Paul Biya est plus que jamais vivant. Seulement, on ne l’a pas entendu depuis que la pandémie du corona virus sévit au Cameroun. Un silence qui devient assourdissant.

La toile s’est embrasée, ou presque. Pendant la journée du 26 Mars 2020. Un barbu, « Kamwa la panthère » a pris les réseaux sociaux en otage. Avec un enregistrement audio peu ordinaire, faisant état de la mort de Paul Biya, président de la République du Cameroun, 86 ans, réélu pour un mandat de 7 ans le 9 octobre 2018.

Et le quotidien Le Messager révèle « Tout est parti sur la toile d’un direct de l’activiste Max Senior Ivoire qui de Paris sollicitait un maximum d‘audimat avant de lâcher la bombe de la soirée. Il va finalement dire à ses followers que le chef de l’Etat Camerounais était décédé et qu’il tenait cette information d’une source de première main en l’occurrence l’ancien ministre des transports »

Largement suffisant pour semer le doute dans les esprits, surtout lorsqu’on connait a proximité familiale de l‘ancien ministre des transports Robert Nkili avec Paul Biya. Mais aussi des interrogations quand on sait que le Président Paul Biya a des rapports inamicaux avec les leaders de la Brigade Anti sardinards, du nom ce mouvement qui a pris naissance en Europe et dont le but principal est de « chasser Paul Biya » L’émotion était à son comble ce d’autant plus que c’est dans un environnement « dominé par un esprit de solidarité nationale dans le lutte contre le covid 19 qu’est annoncé le décès du président de la République par un activiste dans les réseaux sociaux »

Le barbu anti sardinard a-t-il réussi son coup ? Le quotidien Infomatin paraissant à Yaoundé s’interroge sur « A quoi s’occupent les stratèges de la communication, grassement rémunérés, entretenus et logés dans de hautes sphères de l’Etat » ? Des questions qui devraient plus que jamais préoccuper l’opinion publique.

Malgré le démenti de cette fausse information qui interviendra qui interviendra sur le tard poursuit le journal « l’intox avait eu le temps de produire son effet. Le malaise s’est ainsi répandu comme une trainée de poudre. Certains échanges venant de la diaspora, voilant à peine le désespoir. Il n’en fallait pas plus pour susciter un début d’affolement dans plusieurs foyers et même dans le sérail » Paul Biya est plus que jamais vivant.

Seulement, comme le précise Le Quotidien Le Messager « La rumeur du décès du chef de l’Etat inonde les réseaux sociaux au moment ou les Camerounais attendent de lui qu’il sorte de son eternel confinement pour diriger la lutte contre le covid19 »

Une préoccupation partagée par le quotidien Le Jour qui dispose « Covid 19 : Paul Biya, parlez » De fait, le silence du chef de l’Etat depuis le début de la pandémie et son arrivée au Cameroun inquiète.