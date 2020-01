CAMEROUN :: Message de fin d’année : Paul Biya, un chef d’Etat en treillis militaire. :: CAMEROON

Au cours de son message à la Nation le 31 décembre 2019, les Camerounais ont découvert un autre Président. Son ton était dur. Au sujet de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest. Les séparatistes et autres bandes armées n’ont qu’à bien se tenir.

On le connaissait jusqu’ici mendiant de la paix à la main tendue. Le temps d’un message à la Nation, Paul Biya a changé de fusil d’épaule. La situation dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest s’enlise et les années s’écoulent. Quatre déjà que ca dure. L e bilan lourd risque de s’alourdir. Paul Biya est sorti de la mendicité pacifique pour adopter un ton martial face aux séparatistes et groupes armés qui font de la résistance.

Pour le Quotidien Le Messager « Droit dans ses bottes, imperturbable, Paul Biya durcit le ton. Le Président de la République du Cameroun est monté de plusieurs crans dans sa logique guerrière. Sa démarche belliqueuse monte plus en puissance avec la détermination à tordre le cou aux moyens militaires à la crise anglophone » C’est l’un des marqueurs du discours du chef de l’Etat le 31 Décembre dernier. A l’occasion, le chef de l’Etat a tronqué le costume pour revêtir le treillis militaire pour aller à l’assaut de « l’activité criminelle des groupes armés continue de perturber la vie publique, économique et sociale dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest » Et, ce n’est pas faute d’avoir initié des mesure pour y ramener la paix. A l’instar de la commission de désarmement, dégagement et démobilisation, des combattants separatistes aussi bien que le grand Dialogue National tenu fin septembre début octobre 2019 qui portait essentiellement sur la crise dans le NOSO.

Le quotidien de la place Bebey à Douala poursuit « Depuis trois ans que cela dur, la crise dans les deux régions anglophones du pays aura servi au médecin Paul Biya toutes les résistances et mutations les plus insoupçonnées » et exposent en filigrane les antidotes non létaux. Que non, La main de Paul Biya est restera plus tendue « diverses mesures ont été prises pour ramener à la raison ces jeunes qui, pour la plupart se sont laissés endoctriner. Des appels à déposer les armes leurs ont été notamment lancés et des perspectives de réinsertion sociale ouvertes » La logique de partition du pays persiste et on continue à piller, tuer, violer. Le climat d’insécurité s’installe.

Paul Biya a donc levé le ton, sous forme de mise en garde « Pour ceux qui s’obstinent à demeurer dans la mauvaise voie et qui continuent à avoir recours à la violence, nous n’aurons pas d’autre choix que de les combattre pour protéger tous les citoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir avec mesure, mais sans faiblesse. Je veux ici les assurer de mon total soutien et de ma haute considération »