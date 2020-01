CAMEROUN :: Discours de fin d’année : La mise en garde de Paul Biya aux terroristes-sécessionnistes. :: CAMEROON

Paul Biya a changé de ton. Le chef d’Etat et président de la République a adressé son traditionnel discours de fin d’année aux Camerounais le 31 décembre 2019. Avec en fond une menace à peine voilée contre les terroristes-sécessionnistes des régions du Nord-ouest et du sud-ouest.

Une situation préoccupante

La crise qui sévit dans le NOSO depuis bientôt quatre ans continue de faire la résistance. Les velléités sécessionnistes rythmées par des tueries, enlèvements, destructions des édifices publiques, déplacements des populations vers d’autres régions ont rendu la situation sécuritaire précaire dans cette région du Cameroun. Dans son discours, Paul Biya le confesse « C’est sans aucun doute, pour le moment, l’un des problèmes les plus urgents. L’activité criminelle des groupes armés continue de perturber la vie publique, économique et sociale dans ces régions » Le chef d’Etat du Cameroun mesure t il la gravité de la situation dans le NOSO ? Sans doute « Pourtant, ces derniers mois, diverses mesures ont été prises pour ramener à la raison ces jeunes qui, pour la plupart, se sont laissé endoctriner. Des appels à déposer les armes leur ont notamment été lancés et des perspectives de réinsertion sociale ouvertes »

Une litanie de mesures.

Des décisions avaient été prises pour convaincre nos compatriotes des deux régions concernées de la volonté du Gouvernement d’accorder aux collectivités territoriales les compétences qui leur permettraient d’avoir une plus large part dans la gestion des affaires locales. Il avait été également confirmé que des dispositions étaient prévues pour accélérer la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il ya aussi les diverses offres de paix adressées aux insurgés et accompagné par la libération de plusieurs centaines de détenus, ce « Grand Dialogue National » s’est effectivement tenu du 30 septembre au 04 octobre 2019. Il a réuni un large éventail de représentants de la société camerounaise. Le statut spécial dont ces régions bénéficient prend en compte les spécificités du sous-système éducatif anglophone, de la Common Law et de la chefferie traditionnelle.

Une réponse aux groupes armés

Une litanie de mesures qui n’ont pas contribué à ramener la paix dans le NOSO. A la veille des fêtes de fin d’année, une centaine de camions contenant des produits de premières nécessité, de kit de santé et du matériel de couchage ont été acheminés aux populations des régions du NOSO par le ministre de l’administration territoriale. Signe qu’une crise humanitaire s’est emparée de ces deux régions. Donnant lieu à plusieurs interprétations et analyses. A Yaoundé, on convainc avec très peu de bonheur que la situation est sous contrôle. Et pourtant, sur le terrain de l’action, rien n’est rassurant ; des exactions se poursuivent, mettant en mal la sécurité du citoyen. Au demeurant finalement, face à une situation qui perdure, Paul Biya a-t-il changé de fusil d’épaule ? Le mendiant de la paix s’est t il transformé, le temps d’un discours à la Nation en père fouettard ? « Pour ceux qui s’obstinent à demeurer dans la mauvaise voie et qui continuent à avoir recours à la violence, nous n’aurons pas d’autre choix que de les combattre pour protéger tous nos concitoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir avec mesure, mais sans faiblesse. Je veux ici les assurer de mon total soutien et de ma haute considération » Avis donc.