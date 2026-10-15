Dans le paysage dynamique des médias et de la culture afro-descendante, certains noms résonnent comme de véritables institutions. Hilaire Sopie, fondateur et figure de proue de Sopieprod (Sopieprod TV), s'impose incontestablement comme l'un de ces bâtisseurs de ponts culturels. Journaliste, reporter, producteur et animateur de talent, il incarne à travers son parcours une vision vibrante de l'unité et du rayonnement de l'Afrique et de sa diaspora à l'international.

Un parcours jalonné de passion et d'engagement

Surnommé à juste titre « Le Baobab de la Diaspora » ou encore l'homme des quatre continents, Hilaire Sopie a fait de la mobilité et de la découverte les maîtres-mots de sa mission journalistique. À travers les reportages et les productions de sa structure, il parcourt le monde — de l'Europe à l'Amérique en passant par l'Afrique — pour capturer, valoriser et diffuser les riches expressions culturelles des communautés camerounaises et africaines établies hors du continent.

Son travail de titan sur le terrain, à travers ses émissions et ses reportages diffusés sur les antennes de la CRTV et ses propres plateformes, est devenu un rendez-vous incontournable. Ce programme offre une vitrine exceptionnelle aux talents, aux initiatives associatives, aux grands évènements festifs et aux parcours inspirants de ceux qui font battre le cœur de la culture camerounaise par-delà les frontières.

Un pont d'or entre le Cameroun et le reste du monde

Le travail d'Hilaire Sopie ne se limite pas à la simple retransmission d'événements ; il tisse une toile mémorielle et vivante qui relie la terre natale à sa diaspora. Qu'il s'agisse de couvrir des festivals majeurs, des galas de charité, des concerts d'artistes de renom ou des rencontres communautaires aux quatre coins du globe, il documente avec rigueur et empathie l'histoire en train de s'écrire.

En tant qu'ambassadeur culturel et formateur de jeunes esprits (notamment lors de ses interventions académiques, comme à l'ESTIC de Yaoundé), il transmet la passion d'un journalisme de terrain ancré dans la modernité numérique et soucieux de l'excellence.

La consécration : Un vibrant hommage au pays natal

L'apogée de cet engagement d'exception se matérialise à travers la prestigieuse distinction qui lui a été décernée lors de son séjour au pays natal : le Diplôme d'Honneur et de Reconnaissance, le consacrant officiellement en tant que « Le Baobab de la Diaspora » et Ambassadeur Culturel & Pont d'Or entre le Cameroun et le Monde.

Signé par Bernard Tchami (Directeur de Publication de L'Œil du Cyclone Plus), cet insigne hommage célèbre son dévouement inlassable pour la valorisation de la diaspora camerounaise et le rayonnement culturel du pays à l'international. Une reconnaissance méritée pour un homme d'action qui continue de faire vibrer la fierté camerounaise aux quatre coins de la planète.