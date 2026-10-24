Jouer le jeu jusqu’au bout dans ce classico

La bataille est lancée pour chaque club pour faire son bonhomme de chemin dans cette phase Aller et chaque rencontre est une opportunité pour le public de vivre des moments inédits.

A l’occasion des matchs de la 10ème journée de LA LIGA le temps s’arrêtera pour suivre une rencontre pas comme les autres entre clubs d’histoire qui essaient bon an mal an à se faire une place avec de résultats à la hauteur de leur prestation. Le leader des Paris sportifs mettra tout en œuvre pour faire des heureux à travers Supergooal !

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Un face-à-face entre deux clubs qui se donneront sur le terrain

La belle opposition FC BARCELONE – REAL MADRID est l’équation à résoudre pour rendre la semaine magnifique et surtout plaisante. Une rencontre qui tiendra toutes ses promesses au regard de l’enjeu de ce duel et du résultat attendu de part et d’autre dans ce championnat.

Le FC BARCELONE premier et leader au classement avec sa cote de 1.49, est donné favori de ce duel et devra tout faire pour l’emporter devant son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et obtenir un bon résultat qui lui permettra non seulement de rester sur sa dynamique face à ce dernier mais aussi en gagnant en confiance pour la suite. Un match que les coéquipiers de LAMINE YAMAL comptent se donner à fond pour rester sur leur bonne dynamique depuis le départ et mettre ses concurrents en alerte de la rivalité qui sera au centre de toutes rencontres.

En face on retrouvera REAL MADRID troisième au classement avec sa cote de 4.70 ne viendra pas avec l’idée d’être vaincu d’avance mais avec l’intention d’aller donner le meilleur de lui sur le terrain et pourquoi ne pas aller réaliser un bon résultat pour sauver son honneur dans ce face-à-face en venant déjouer les pronostics avec une victoire à la clé qui lui sera bénéfique pour prendre le dessus sur son concurrent et ainsi revenir au classement tout en se mettant en confiance. Un match qui s’annonce difficile pour les coéquipiers de KYLIAN MBAPPE qui devront mouiller le maillot pour ne pas se faire coiffer au poteau mais défendre bec et ongle leur statut dans ce match pas comme les autres.

Ce sera la 66ème fois toute compétition confondue que les deux clubs s’affrontent avec 33 victoires pour les barcelonais contre 22 victoires pour les madrilènes et 10 matchs nuls.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, FC BARCELONE