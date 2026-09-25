Julia Mendel, ancienne porte-parole de Volodymyr Zelensky (2019-2021), devait s'exprimer le 16 septembre 2026 au Parlement européen à l'invitation de l'AfD. Trois jours plus tôt, Zelensky avait signé un décret la sanctionnant pour « désinformation » et « propagande russe ». À son arrivée à Strasbourg, l'accès au bâtiment lui a été refusé. Son discours, publié par le média suisse Weltwoche, dénonce une guerre que Zelensky ne veut pas arrêter.

Strasbourg, 16 septembre 2026. Il est 18 heures. Julia Mendel, 40 ans, doit prendre la parole dans une salle du Parlement européen. L'événement, organisé par le groupe « Souverainistes » (ESN) et le parti allemand AfD, s'intitule « L'Ukraine : osons la paix diplomatie, pas escalade ».

Elle ne parlera pas.

« Le jour de mon discours, on m'a interdit l'entrée au Parlement européen », écrit-elle sur X. « Je l'attribue directement aux sanctions de Zelensky. Mais le discours aura lieu quand même. »

Trois jours plus tôt, le 13 septembre, Volodymyr Zelensky a signé un décret mettant en œuvre une décision du Conseil national de sécurité et de défense. Mendel figure sur une liste de dix personnes neuf Russes et elle, la seule Ukrainienne accusées de « désinformation et propagande russe » et de « soutien à la politique agressive de la Russie contre l'Ukraine ».

Les sanctions sont prévues pour dix ans. Gel des avoirs. Restrictions sur les opérations commerciales et les mouvements de capitaux. Blocage, depuis le territoire ukrainien, de l'accès à ses comptes Instagram, X et Facebook. Révocation de ses décorations d'État, sans limite de durée. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères est chargé de demander à l'Union européenne et aux États-Unis d'envisager des « mesures restrictives analogues ».

Un responsable du Parlement européen, joint par Le JDD, a confirmé que l'accès avait été refusé mais n'a pas précisé les motifs. « Nous attendions un document officiel », indique Hans Neuhoff, eurodéputé AfD et organisateur de la rencontre. L'événement avait pourtant été annoncé publiquement dès le 9 septembre.

De porte-parole à cible

Julia Mendel a été porte-parole de Zelensky de juin 2019 à juillet 2021. Elle a quitté ses fonctions quelques mois avant l'invasion russe de février 2022.

Depuis, elle critique ouvertement son ancien patron. En mai 2026, elle accorde un entretien au podcast de Tucker Carlson. Elle y décrit Zelensky comme « un dictateur » et « le plus grand obstacle à la paix ». Elle l'accuse de blanchiment d'argent et de consommation de drogues des accusations qu'elle n'étaye par aucune preuve publique. Elle affirme également que lors des négociations d'Istanbul au printemps 2022, la délégation ukrainienne était prête à accepter les exigences russes.

Le bureau de Zelensky a démenti. Mendel « n'a pas participé aux pourparlers d'Istanbul et n'a pris aucune décision d'importance capitale pour l'Ukraine », a répondu la présidence.

Le Kyiv Independent a publié une vérification des faits contestant plusieurs de ses affirmations. Mais Mendel persiste.

Le discours qui dérange

Le texte qu'elle devait prononcer a été publié par l'hebdomadaire suisse Weltwoche. Il est sans concession.

« Je suis ici parce que l'Ukraine et l'Europe préfèrent, encore et encore, une mauvaise guerre à une mauvaise paix », écrit-elle. « Comment 25 millions d'Ukrainiens, dont la moitié sont des retraités, sont-ils censés défendre 500 millions d'Européens contre 140 millions de Russes ? N'avez-vous pas honte ? »

Elle y décrit un pays à genoux. Un tiers de l'Ukraine transformé en enfer. Près de 20 % du territoire occupé. 10 % supplémentaires en front de guerre. « Mille dollars représentent une fortune inimaginable en Ukraine, mais presque rien des dizaines de milliards d'aide occidentale ne parvient aux habitants des régions où sévit la guerre. »

L'économie est détruite. « Il n'y a plus de science, plus d'innovation en dehors du secteur militaire. » Les trois quarts du budget de l'État sont financés par l'aide étrangère. La population vieillit. Le taux de natalité s'effondre. « L'Ukraine a été transformée en un endroit où la vie et un avenir porteur d'espoir paraissent de plus en plus impossibles. »

Sur la corruption, elle ne mâche pas ses mots : « À une échelle que vous ne pouvez tout simplement pas imaginer ; elle atteint le cercle le plus proche du président. »

Et cette phrase, qui résume tout : « Un tiers de l'Ukraine est devenu un enfer. Pourtant, l'Europe et Zelensky soutiennent aveuglément une stratégie qui fait de cette souffrance quotidienne un état permanent. »

Mendel ne défend pas Poutine. Elle le dit explicitement. « Ce que la Russie fait est absolument inhumain. » Elle a répété cette position dans son interview à Weltwoche : « Poutine a commencé. Zelensky continue avec le soutien de certains dirigeants occidentaux. »

L'UE, ce paradoxe

L'Union européenne défend les dissidents. Elle sanctionne les régimes qui les persécutent. Elle dénonce les atteintes à la liberté d'expression. Ses responsables le répètent dans chaque discours.

Mercredi 16 septembre, la même Union européenne a refusé l'accès de son Parlement à une ancienne porte-parole présidentielle. Une femme sanctionnée par son propre pays pour ses opinions. Une femme qui n'apparaît sur aucune liste de sanctions européenne.

Le député européen Fabio De Masi a qualifié la décision de « scandale ». « Elle est sanctionnée par Zelensky, mais ne figure sur aucune liste de sanctions de l'UE », a-t-il relevé.

Le paradoxe n'est pas passé inaperçu à Strasbourg. Le même jour, Ursula von der Leyen prononçait son discours annuel sur l'état de l'Union. Elle y promettait de « continuer à soutenir l'Ukraine » et de « faire pression sur la Russie ». Le soir, dans une salle annexe du même bâtiment, l'AfD organisait son événement sur la paix. Mendel n'a pas pu entrer.

Elle a finalement pris la parole en visioconférence.

Ce que cela dit de l'Europe

Ce n'est pas la première fois que des voix critiques sur la guerre en Ukraine sont réduites au silence en Europe. L'écrivain et ancien colonel suisse Jacques Baud. Le blogueur allemand Thomas Röper. La journaliste Alina Lipp. Tous ont été marginalisés, censurés ou poursuivis.

« Depuis longtemps déjà, cette vérité ne peut plus être exprimée impunément en Europe ».

Pour Mendel, la logique est simple : « Plus une société est préparée à la guerre, plus la pression augmente pour justifier cette préparation. Tôt ou tard, cette logique risque de provoquer précisément le conflit qu'elle prétend vouloir empêcher. »

Elle pose une question directe aux eurodéputés : « Croyez-vous vraiment qu'une course aux armements sans fin aidera l'Ukraine à remporter la victoire sans économie et avec une population qui, année après année, devient très inférieure à celle de la Russie ? »

La réponse, elle la connaît déjà.

Qui est Julia Mendel ?

Ancienne porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky de 2019 à 2021. Aujourd'hui journaliste et consultante, elle vit aux États-Unis et critique ouvertement la politique de son ancien patron.

Pourquoi a-t-elle été sanctionnée ?

Zelensky l'accuse de « désinformation et propagande russe » et de « soutien à la politique agressive de la Russie ». Elle conteste ces accusations. Les sanctions incluent le gel de ses avoirs et le blocage de ses réseaux sociaux.

Pourquoi lui a-t-on interdit l'entrée au Parlement européen ?

Le Parlement n'a pas communiqué de motif officiel. Mendel affirme que c'est lié aux sanctions prises par Zelensky trois jours plus tôt. Le député européen Fabio De Masi a qualifié cette décision de « scandale ».

Que dit son discours ?

Elle critique la corruption en Ukraine, l'échec de la stratégie militaire, la dépendance totale à l'aide occidentale et le refus de Zelensky de négocier. Elle appelle à un retour urgent à la diplomatie.