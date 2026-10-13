FESTAFRIC 2026 À BRUXELLES : QUAND L’AFRIQUE CÉLÈBRE SES RACINES, INTERROGE SON AVENIR ET FAIT VIBRER LA DIASPORA !

Belgique – Bruxelles, les 2 et 3 octobre 2026

Pendant deux jours, Bruxelles, capitale de la Belgique et carrefour des cultures européennes, a vibré aux couleurs, aux rythmes et aux traditions du continent africain. Deux jours d'intenses émotions, de réflexions profondes, de retrouvailles chaleureuses et de célébrations grandioses à l'occasion de FESTAFRIC 2026, un rendez-vous qui entend faire de la diversité culturelle africaine un véritable instrument de rassemblement, de transmission et de solidarité.

Car FESTAFRIC, n'est pas simplement une fête. C'est une identité qui s'affirme, une mémoire qui se transmet et surtout une Afrique qui, malgré les distances géographiques, refuse de se détacher de ses racines.

Tout commence le vendredi 2 octobre par une rencontre intellectuelle de haute portée sociale.

Autour d'un thème aussi sensible qu'actuel : « Enfants de l'immigration en Europe : quels leviers pour une inclusion réussie et un avenir partagé ? », universitaires, personnalités politiques, parents et acteurs de la société civile se sont succédés à la tribune pour nourrir une réflexion essentielle sur le devenir des nouvelles générations issues de l'immigration.

Comment grandir entre deux cultures sans perdre ses repères ? Comment réussir son intégration dans la société européenne tout en préservant l'héritage de ses ancêtres ? Quelle responsabilité pour les parents, les institutions et les pouvoirs publics dans la construction d'un avenir véritablement partagé ?

Autant d'interrogations qui ont donné toute sa profondeur à cette rencontre, où les interventions ont permis de confronter les expériences, de dénoncer certaines difficultés et surtout d'esquisser des pistes de solutions.

Parce que l'intégration ne devrait jamais signifier l'effacement de ses origines, mais plutôt la capacité de faire de sa double appartenance une richesse.

Après la réflexion, place à la convivialité et aux plaisirs de la table.

Un généreux repas aux saveurs authentiquement africaines est venu rappeler que la culture se transmet aussi à travers la gastronomie. Des mets traditionnels, des parfums exotiques et des spécialités venues du continent ont offert aux convives un véritable voyage culinaire, comme une invitation à retrouver les souvenirs du pays, les saveurs de l'enfance et cette hospitalité africaine qui traverse les frontières.

Mais le point culminant de cette édition 2026 se joue le samedi 3 octobre, dans le prestigieux cadre du Birmingham Palace de Bruxelles.

Et là, changement de décor !

L'Afrique se présente dans toute sa splendeur. Elle est majestueuse, élégante, colorée, fière de son histoire et de son patrimoine.

Ils sont venus de plusieurs horizons, certains de très loin, pour répondre à l'appel de cette grande communion culturelle. Hommes et femmes, parés de leurs plus beaux vêtements traditionnels, ont transformé les lieux en une véritable mosaïque des identités africaines.

Des étoffes somptueuses, des tenues d'apparat, des parures soigneusement choisies, des couleurs éclatantes : chaque silhouette raconte une histoire, chaque tenue porte une mémoire, chaque sourire exprime cette fierté d'appartenir à une civilisation dont les richesses dépassent largement les frontières du continent.

Ici, on ne vient pas seulement pour être vu. On vient pour montrer qui l'on est, d'où l'on vient et ce que l'on souhaite transmettre aux générations futures.

Le défilé de mode, particulièrement remarqué, est venu magnifier cet héritage vestimentaire. Sur le podium, l'élégance africaine s'est exprimée avec audace et créativité, rappelant que la mode constitue aussi un puissant langage culturel, un art vivant et une vitrine de nos identités.

Autre séquence chargée de symboles : la remise de photographies artistiques en guise de reconnaissance à celles et ceux qui, depuis la naissance du mouvement, accompagnent et soutiennent cette belle aventure humaine.

Un geste de gratitude, certes, mais surtout une manière de rappeler qu'aucune grande initiative ne se construit dans la solitude. Derrière chaque réussite se trouvent des femmes et des hommes de conviction, des soutiens fidèles et des engagements parfois discrets, mais déterminants.

Puis vient le moment tant attendu : la grande célébration musicale !

Et lorsque la musique prend possession du Birmingham Palace, l'ambiance change de dimension.

La pétillante KATINO, affectueusement surnommée « la Femme du peuple », entre en scène avec cette énergie communicative qui fait sa réputation. Une artiste proche de son public, capable de transformer une prestation en véritable communion populaire.

Sans oublier la belle parade très appréciée de PASSY LA NOBLESSE.

Les rythmes s'enchaînent, les corps se libèrent, les sourires illuminent les visages et la piste de danse devient le théâtre d'une extraordinaire rencontre entre générations, cultures et sensibilités.

Dans cette atmosphère de liesse, les distances s'effacent. Il n'y a plus ni frontières, ni différences de parcours. Seulement des hommes et des femmes réunis autour d'un même héritage, d'une même joie et d'une même volonté de célébrer la vie.

Et comme dans ces grandes nuits africaines où l'on voudrait suspendre le temps, la fête se prolonge jusqu'aux premières lueurs du matin.

Nos caméras ont alors recueilli les impressions des participants. Des témoignages spontanés, des visages rayonnants, des paroles de satisfaction qui traduisent l'enthousiasme des invités et leur attachement à ce rendez-vous culturel.

Au-delà des lumières, des tenues somptueuses et des prestations artistiques, FESTAFRIC 2026 aura surtout rappelé une vérité fondamentale : un peuple qui préserve sa culture conserve les clés de son identité et les fondations de son avenir.

Bruxelles aura ainsi été, le temps d'un week-end, bien plus qu'une capitale européenne. Elle aura été une terre de rencontres, une vitrine des cultures africaines et un espace de dialogue entre les générations.

De la réflexion sur les enfants de l'immigration à la célébration des traditions, de la gastronomie à la mode, de la reconnaissance des bâtisseurs à l'expression artistique, cette édition aura tenté de réunir dans un même élan ce qui constitue la richesse de nos diasporas : la mémoire de nos origines, la dignité de notre présent et l'espoir d'un avenir partagé.

Car vivre loin de l'Afrique ne signifie pas vivre sans l'Afrique.

Et si FESTAFRIC avait un message à transmettre au monde, ce serait assurément celui-ci :

« Nous pouvons habiter plusieurs continents, parler plusieurs langues, embrasser plusieurs cultures, mais nous ne devons jamais oublier les racines qui nous ont vus grandir. »

C'est sur cette belle note de fraternité, de reconnaissance et de fierté culturelle que s'est refermée cette édition 2026 de FESTAFRIC à Bruxelles.

Une édition dont les images, les témoignages et les émotions continueront certainement de résonner dans les mémoires.

Hilaire SOPIE – Journaliste, reporter et producteur

Éditions SOPIEPROD Paris – La Voix de la Diaspora