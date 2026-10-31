Paul Biya a reçu Albert II au Palais de l’Unité ce 30 octobre 2026. Monaco et Yaoundé veulent transformer 23 ans d’amitié en partenariat économique.

Paul Biya, président du Cameroun, a reçu Albert II, prince souverain de Monaco, en audience au Palais de l’Unité à Yaoundé, le vendredi 30 octobre 2026. La rencontre a duré près d’une heure et demie. Elle s’inscrit dans une visite officielle de 48 heures, la première du souverain monégasque au Cameroun depuis mars 2003.

Vingt-trois ans. C’est le temps qu’il a fallu pour qu’un prince héritier devienne un souverain, et qu’une relation discrète, tissée dans l’ombre des œuvres sociales, se retrouve à l’épreuve des dossiers qui fâchent. Albert II n’est plus le jeune héritier venu inaugurer un centre pour enfants des rues. Il est le chef d’une principauté richissime, en tournée africaine, qui vient de Madagascar et repartira pour Dakar. À Yaoundé, il n’a pas seulement parlé d’amitié. Il a parlé d’avenir. Et l’avenir, entre le Rocher et le Cameroun, s’écrit désormais en termes économiques, environnementaux et, peut-être, en zones d’ombre.

Le Palais de l’Unité, théâtre d’un retour très attendu

Il est un peu plus de 16 heures à Yaoundé, ce vendredi 30 octobre 2026, quand la silhouette du prince Albert II franchit les portes du Palais de l’Unité. Le protocole est solennel. L’homme qui avance n’est plus celui de 2003. À l’époque, il n’était que prince héritier. Aujourd’hui, il règne sur Monaco depuis 2005. En face de lui, Paul Biya, 93 ans, dont la longévité au pouvoir dépasse largement les 23 années qui séparent les deux visites du prince.

L’audience a duré près d’une heure et trente minutes. Un temps long, pour un rendez-vous qui ne figurait pas, il y a quelques semaines encore, à l’agenda officiel. Le communiqué annonçant le séjour a été lu à la télévision nationale la veille, jeudi 29 octobre, à 17 heures. Une annonce tardive, signe d’une visite préparée dans la discrétion, sinon dans l’urgence.

Que s’est-il dit derrière les murs du Palais ? Les deux hommes ont « revisité la longue amitié qui lie le Cameroun à la Principauté de Monaco », a sobrement résumé Paul Biya sur son compte X. La formule est diplomatique. Elle masque mal les questions qui, depuis des semaines, circulent dans les rédactions et les couloirs ministériels de Yaoundé.

Un homme d’affaires camerounais dans les bagages du prince

Le prince n’est pas venu seul. Sa délégation, que l’entourage de la Maison souveraine décrit comme « resserrée », comprend une figure qui ne doit rien au hasard : Steven Nbienou Kouadjo. Cet homme d’affaires d’origine camerounaise est citoyen d’honneur de la ville de Monaco. Sa présence, glissée dans un voyage à forte tonalité protocolaire, envoie un signal. Monaco ne vient pas seulement visiter un centre pour enfants. Monaco vient parler affaires.

Les échanges commerciaux directs entre la Principauté et le Cameroun sont, à ce jour, « très marginaux », reconnaît un fin connaisseur du dossier. Monaco dispose bien d’un consulat honoraire à Douala, mais l’essentiel de la relation repose sur le soutien de la Fondation Prince Albert II à la préservation des écosystèmes du bassin du Congo, et sur l’aide humanitaire de Monaco Aide et Présence. Le prince veut changer d’échelle. Le Cameroun, « moteur économique de l’Afrique centrale », veut capter des investissements. Les deux hommes se sont donc retrouvés.

Edimar, le symbole d’une relation qui a un visage

Avant l’audience, Albert II s’est rendu au Centre Edimar Princesse Grace, à Elig-Essono, dans le premier arrondissement de Yaoundé. Il y a vingt-trois ans, il avait inauguré ce centre, alors appelé Foyer Princesse Grace, qui accueille des enfants des rues. Cette fois, il est revenu voir ce qu’il est devenu. Il était accompagné de Chantal Biya, la Première dame du Cameroun.

Le centre accueille quotidiennement plus de 160 jeunes en situation de rue. Il porte le nom de Grace Kelly, la mère du prince, icône de l’engagement humanitaire. La Principauté y finance un programme de bourses scolaires et de formation professionnelle. Sur le papier, c’est l’exemple parfait d’une coopération qui fonctionne, loin des grandes déclarations. Mais c’est aussi un rappel : la relation Monaco-Cameroun a d’abord été une affaire de cœur, avant de devenir une affaire d’intérêts.

Ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas

Le communiqué de la présidence camerounaise évoque trois domaines de coopération : « économique, humanitaire et environnemental ». Aucun accord chiffré n’a été annoncé à l’issue de l’audience. Aucun nom de projet, aucun montant, aucun calendrier n’a filtré. C’est une visite de cap, pas une signature de contrats. Du moins, pas encore.

L’environnement est le terrain le plus solide de la relation. La Fondation Prince Albert II est active au Cameroun depuis des années, dans un pays qui abrite une partie du bassin du Congo, « deuxième poumon vert de la planète ». Mais ce dossier est miné par des questions foncières. Un différend porte sur 1 640 hectares dans le secteur de Faro Lobéké, dans l’Est du Cameroun. Des intérêts associés à Ariane de Rothschild et à Pierre Guerini y seraient impliqués. « Un éventuel lien entre ce dossier et la visite du prince Albert II reste toutefois à établir », précise le site d’information Koaci. Aucune médiation du souverain ne peut être affirmée sans éléments vérifiables.

C’est là toute la difficulté de l’exercice. Une visite officielle ne dit jamais tout. Elle dit ce que les protocoles veulent bien laisser filtrer. Le reste, les contrats, les arbitrages, les pressions, se joue ailleurs.

Franck Biya, l’autre rendez-vous

Le programme officiel s’arrête à l’audience. Le reste est plus flou. Selon plusieurs médias camerounais, Albert II devait ensuite dîner avec Franck Biya, le fils du président, à sa résidence de Yaoundé. Franck Biya est un homme d’affaires, une figure de plus en plus visible dans le paysage politico-économique camerounais, et sa rencontre avec le prince souverain, hors caméras, a de quoi alimenter les spéculations.

Rien n’indique que ce dîner ait été annulé. Rien ne confirme non plus qu’il ait eu lieu. Nous n’avons pas pu obtenir de confirmation officielle au moment de publier cet article. C’est une limite. Elle fait partie du jeu.

Que reste-t-il de 23 ans d’amitié ?

La question mérite d’être posée sans détour. En 2003, Albert II était un prince héritier en visite de découverte. Le Cameroun, lui, était déjà sous la présidence de Paul Biya. Vingt-trois ans plus tard, le décor n’a pas changé à Yaoundé. Le prince, si. Il est devenu un souverain qui pèse dans les négociations climatiques, qui voyage avec des hommes d’affaires, et qui cherche pour Monaco de nouveaux points d’ancrage en Afrique.

Le Cameroun, de son côté, a besoin d’investissements. Le pays veut transformer son économie, financer ses infrastructures, valoriser ses ressources naturelles sans brader sa souveraineté. La visite d’Albert II tombe à un moment où Yaoundé cherche des partenaires qui ne soient ni la France, ni la Chine, ni les institutions de Bretton Woods. Monaco est une alternative crédible, à condition que les mots se traduisent en actes.

Les Camerounais, eux, attendent des preuves. Les enfants d’Edimar attendent des bourses. Les communautés forestières attendent de savoir qui contrôlera les terres. Et les observateurs politiques attendent de voir si, oui ou non, cette visite restera dans les annales comme le début de quelque chose, ou comme une belle photo de plus.

Pourquoi Albert II est-il venu au Cameroun ?

Officiellement, pour renforcer la coopération économique, humanitaire et environnementale entre Monaco et le Cameroun. Officieusement, pour poser les bases d’un partenariat plus concret, notamment dans les affaires et la préservation du bassin du Congo.

Qu’est-ce que le Centre Edimar Princesse Grace ?

C’est un centre d’accueil pour enfants des rues, situé à Elig-Essono, à Yaoundé. Il accueille plus de 160 jeunes. Monaco le soutient depuis sa création, au début des années 2000. Le prince Albert II l’avait inauguré en 2003, alors qu’il était prince héritier.

Est-ce qu’il y a eu des accords signés ?

Aucun accord n’a été annoncé publiquement à l’issue de l’audience. Le communiqué de la présidence parle de « renforcer la coopération », sans détailler de projets ni de montants.

Quel est le lien entre Albert II et le différend foncier de Faro Lobéké ?

Aucun lien officiel n’a été établi. Un différend porte sur 1 640 hectares dans ce secteur, avec des intérêts associés à Ariane de Rothschild et Pierre Guerini. Mais aucune médiation du prince n’a été confirmée. Il faut rester prudent sur ce point.