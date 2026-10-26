Les Lions Indomptables U20 s’annoncent. En remportant le tournoi de l’UNIFFAC ce samedi 24 octobre 2026 face à la République centrafricaine, sur le score de 1-0, les jeunes Camerounais ont offert au public une raison supplémentaire de croire au retour progressif du football national. Un magnifique coup franc de Jean François Popess Manguele a suffi pour faire basculer cette finale et couronner une génération qui avait déjà atteint son objectif essentiel en décrochant son billet pour la CAN U20 2027 au Ghana.

Il faut donc commencer par les féliciter. Ces jeunes ont du talent, de l’envie et, surtout, cette capacité à ne pas renoncer lorsque le match devient difficile. Leur parcours dans cette compétition témoigne d’un véritable potentiel. Le Cameroun a notamment dominé le Tchad 3-0 avant de renverser le Gabon 4-1 en demi-finale, alors même que les Lionceaux avaient été menés au score. Cette qualification marque aussi le retour du Cameroun à la CAN U20 après avoir manqué les deux précédentes éditions. Mais la victoire ne doit jamais empêcher l’analyse. Elle doit au contraire permettre de regarder avec davantage de sérénité ce qui reste à perfectionner.

Cette équipe possède des individualités prometteuses, mais elle doit encore devenir une véritable formation conquérante. Dans le secteur offensif, certaines séquences demeurent décousues et parfois trop prévisibles. Le talent individuel permet encore de résoudre des situations que l’organisation collective devrait apprendre à maîtriser davantage. À ce niveau de compétition, l’inspiration d’un joueur peut gagner une rencontre, mais seule une véritable science du jeu permet d’aller loin dans un tournoi continental. Au milieu du terrain, le chantier demeure tout aussi important. Les joueurs doivent apprendre à mieux occuper les espaces, à offrir davantage de solutions au porteur du ballon et surtout à donner un rythme identifiable à leur football. Une grande équipe ne court pas seulement derrière le ballon. Elle sait où elle veut l’amener.

Elle impose ses déplacements, prépare ses attaques et oblige progressivement l’adversaire à jouer selon son propre tempo. Défensivement, l’ensemble paraît plus rassurant. Les chiffres de ce tournoi témoignent d’ailleurs d’une certaine solidité, avec dix buts inscrits pour un seul encaissé. Il faudra cependant apprendre à éviter certaines fautes inutiles dans les zones dangereuses. Les grandes compétitions africaines pardonnent rarement ces erreurs. Une faute anodine à trente mètres des buts peut suffire à détruire quatre-vingt-dix minutes de travail. La principale satisfaction demeure cependant le choix des hommes.

Il existe dans cette génération de la matière, de la puissance, de la jeunesse et quelques individualités capables de grandir rapidement. C’est peut-être là que réside la victoire la plus importante. Un tournoi se gagne en quelques jours, mais une génération se construit pendant plusieurs années. Ces jeunes ne doivent donc pas être considérés uniquement comme les vainqueurs d’aujourd’hui. Ils doivent être accompagnés comme les possibles Lions Indomptables de demain. Cette réussite intervient d’ailleurs dans une période où plusieurs catégories du football camerounais donnent des signes encourageants. Cela mérite d’être reconnu sans pour autant considérer que tout est désormais parfait. La reconstruction d’une grande nation de football ne se mesure jamais à une seule victoire.

Elle se juge dans la durée, dans la qualité de la formation, dans la régularité des championnats et dans la capacité à faire passer les meilleurs jeunes d’une catégorie à l’autre jusqu’à l’équipe nationale senior. Dans cette dynamique, le travail institutionnel accompli autour des différentes sélections mérite également d’être salué. Samuel Eto’o, à la tête de la FECAFOOT, porte une part de responsabilité dans cette politique sportive, comme l’ensemble des techniciens, éducateurs, dirigeants et personnels qui travaillent autour de ces jeunes. Une fédération doit précisément être jugée sur sa capacité à créer les conditions permettant au talent de naître, de progresser et de se confronter régulièrement au haut niveau. Pour les U20, cependant, la célébration doit rapidement laisser place au travail. Le Ghana les attend en 2027.

Et là-bas, le niveau d’exigence sera supérieur. Le Cameroun ne devra plus seulement compter sur la générosité, la puissance ou les exploits individuels. Il faudra arriver avec une identité de jeu, une organisation tactique solide et cette intelligence collective qui distingue les équipes prometteuses des équipes championnes. L’histoire du football camerounais rappelle combien cette catégorie peut constituer un formidable laboratoire pour l’avenir. Il faut désormais protéger cette génération, l’encadrer et lui donner suffisamment de rencontres pour qu’elle mûrisse. Les jeunes joueurs doivent comprendre que le trophée remporté aujourd’hui n’est pas une arrivée, mais le commencement d’une responsabilité. Alors, félicitations aux Lionceaux. Félicitations au staff et à tous ceux qui ont contribué à cette qualification et à ce titre régional.

Le football camerounais avait besoin de retrouver cette joie simple, celle de voir des jeunes courir avec le maillot national sur les épaules et terminer une compétition les bras levés. Mais désormais commence le deuxième palier. Le Cameroun attend davantage qu’une qualification et davantage qu’un titre sous-régional. Il attend de cette génération qu’elle grandisse, qu’elle apprenne et qu’elle parte au Ghana avec l’ambition de replacer le pays au sommet du football continental des jeunes. La victoire d’aujourd’hui est belle. Celle de demain devra être construite avec encore plus de patience, de travail et d’intelligence. Le lionceau vient de montrer ses griffes. Il lui reste maintenant à apprendre à rugir sur toute l’Afrique.