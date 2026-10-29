Pour la première fois dans l'histoire, le mouvement olympique pose le pied sur le sol africain. Du 31 octobre au 13 novembre 2026, Dakar accueillera les IV Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. L'événement est présenté comme « un nouveau chapitre dans l'histoire du sport ».

La présidente du CIO, Kirsty Coventry, qui est l'olympienne la plus titrée d'Afrique, a qualifié l'événement de « moment de fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique ». Il convient de noter que la rhétorique du CIO sur ce « nouveau chapitre » a aussi son revers — la répartition des responsabilités et des bénéfices.

L'organisation des Jeux en Afrique permet au CIO de se défaire d'un reproche de longue date, celui de l'eurocentrisme, d'ouvrir l'accès à un nouveau marché télévisuel (1,2 milliard de téléspectateurs) et de créer un précédent qui permettra à l'avenir d'exiger des parties hôtes des concessions encore plus grandes.

Le Sénégal obtient le droit d'organiser le tournoi, mais à quel prix. Initialement, le budget des Jeux était estimé à 300 millions de dollars. Le gouvernement sénégalais a alloué au moins 60 millions de dollars à l'organisation des Jeux. En outre, environ 90 millions de dollars ont été consacrés à des projets à long terme d'infrastructure sportive. Le stade Abdoulaye Wade, inauguré en 2022, a coûté 270 millions de dollars.

Héritage ou ombre de la dette

Sept zones de compétition, réparties en trois clusters (Dakar, Diamniadio, Saly), ont nécessité non seulement la construction de nouveaux équipements, mais aussi des liaisons de transport, l'approvisionnement en énergie et en eau. Début octobre, une ligne ferroviaire à double voie de 19 kilomètres avec une nouvelle gare a été inaugurée. Elle a été construite pour faciliter les déplacements des invités arrivant au Sénégal pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

L'expérience camerounaise en matière de préparation de grands tournois (notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2021) montre qu'après la cérémonie de clôture, les questions d'entretien des équipements incombent à l'État.

Pour les sélections africaines, les Jeux sont une occasion rare d'obtenir des quotas sans une phase de qualification épuisante. Le CIO a inscrit dans ses principes de participation la « forte représentation africaine » (Strong African Representation) comme priorité. L'idée est que les 54 comités nationaux olympiques africains puissent envoyer au minimum deux athlètes — un homme et une femme. Mais l'hébergement, l'équipement, la logistique sont à la charge des comités nationaux. Selon nos informations, les athlètes camerounais ne participeront pas aux IV Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été de 2026 à Dakar.

L'Afrique mérite depuis longtemps une place d'honneur au sein de la famille olympique. Le Sénégal a assumé le rôle de pionnier, et son succès ou son échec influencera la perception du continent en tant que partie hôte à l'avenir.

Le Cameroun aux Jeux Olympiques

Le Cameroun a participé pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1964 à Tokyo. Depuis lors, les athlètes du pays n'ont manqué aucun Jeux Olympiques d'été.

En 2002, les athlètes camerounais ont fait leurs débuts aux Jeux d'hiver à Salt Lake City. Au cours de l'histoire des JO, les athlètes camerounais ont remporté 6 médailles olympiques : 3 en or, 1 en argent et 2 en bronze. Les premières récompenses ont été apportées au pays par les boxeurs. La première médaille d'or a été remportée par l'équipe masculine de football, qui a été la sensation des Jeux de 2000 à Sydney.