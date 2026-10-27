Harry Kane et Alexia Putellas sacrés Ballon d’Or 2026 à Londres. Palmarès complet, chiffres, coulisses et ce que ce sacre change.

Kane met fin à un quart de siècle d’attente anglaise ; Putellas égale Bonmati ; l’Espagne rafle presque tout le reste. Le Ballon d’Or 2026 a livré son verdict, et il raconte une bascule.

Harry Kane, 33 ans, a remporté le Ballon d’Or 2026 à Londres, lundi 26 octobre, devenant le premier Anglais sacré depuis Michael Owen en 2001. Alexia Putellas, 32 ans, a décroché le Ballon d’Or féminin pour la troisième fois de sa carrière, égalant sa compatriote Aitana Bonmati. Deux sacres, une même soirée, et un pays l’Espagne qui repart avec presque toutes les autres récompenses.

Mais derrière le palmarès, il y a une histoire que les chiffres racontent mal. Celle d’un attaquant qui a attendu quinze ans avant de toucher le sommet. Celle d’une joueuse Revenue de nulle part, ou presque, après une blessure qui aurait pu tout arrêter.

Une cérémonie à Londres, pas à Paris

Le Ballon d’Or 2026 ne s’est pas tenu au Théâtre du Châtelet. Pour la première fois, la cérémonie s’est déroulée à Londres, au London Palladium Theatre, en hommage aux 70 ans du sacre de Stanley Matthews. Un détail qui n’en est pas un : la ville où Kane a grandi, Walthamstow, se trouve à quelques kilomètres de la salle où il a soulevé le trophée.

Ce contexte géographique ajoute une couche narrative à un sacre déjà chargé. Mais il ne faut pas s’y tromper : Kane n’a pas gagné parce que la cérémonie se déroulait chez lui. Il a gagné parce que sa saison a été monstrueuse.

73 buts, trois trophées, une démonstration

Harry Kane a inscrit 73 buts en 65 matches toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich lors de la saison 2025-2026. Il a remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe. Il a été demi-finaliste de la Ligue des champions et de la Coupe du monde avec l’Angleterre.

Le verdict des votants ne souffre aucune contestation sérieuse. Kane devance Kylian Mbappé (Real Madrid) et Lamine Yamal (FC Barcelone) au classement final. Il devient le cinquième Anglais à remporter le Ballon d’Or masculin, après Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan et Michael Owen.

Chez les femmes, Alexia Putellas a été sacrée pour la troisième fois après 2021 et 2022. Elle égale Aitana Bonmati, qui avait pris la suite en 2023, 2024 et 2025. À 32 ans, la milieu espagnole a inscrit 21 buts et délivré 13 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, portant Barcelone vers un quadruplé et une Ligue des champions.

Ce que Kane change, ce que Putellas confirme

Le sacre de Kane est d’abord une revanche sur le temps. À 33 ans, il devient l’un des lauréats les plus âgés de l’ère moderne. Il n’a jamais joué pour un club anglais de premier plan avant son départ au Bayern en 2023 un parcours qui l’a longtemps privé de la lumière médiatique que réclame le Ballon d’Or. Sa saison 2025-2026 a balayé cet argument : 73 buts, c’est plus qu’un chiffre, c’est une saison qui écrase la concurrence.

Pour Putellas, le scénario est différent. Elle revient de loin. Une rupture des ligaments croisés en 2022 aurait pu mettre un terme à sa carrière au plus haut niveau. Trois ans plus tard, elle soulève à nouveau le trophée. Son histoire n’est pas celle d’une domination continue, mais celle d’une reconquête. Et c’est peut-être ce qui la rend plus impressionnante.

Les autres lauréats : l’Espagne rafle la mise

Le palmarès 2026 confirme une tendance lourde : la mainmise espagnole sur le football mondial, chez les hommes comme chez les femmes.

Lamine Yamal (FC Barcelone) remporte le trophée Kopa du meilleur jeune pour la troisième année consécutive. Vicky Lopez (FC Barcelone) est sacrée meilleure jeune joueuse. Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, est élu meilleur entraîneur masculin ; Pere Romeu (FC Barcelone) est sacré chez les femmes. Unai Simon (Athletic Bilbao) et Cata Coll (FC Barcelone) raflent les trophées Yachine des gardiens.

Côté clubs, le Paris Saint-Germain est désigné meilleur club masculin après sa deuxième Ligue des champions consécutive, tandis que le FC Barcelone féminin est sacré chez les femmes. Charlyn Corral (Pachuca) est meilleure buteuse avec 49 buts en 49 matches ; Kane ajoute le trophée du meilleur buteur à son Ballon d’Or.

Ce que cela dit de la suite

Kane a 33 ans. Son contrat avec le Bayern court encore. La question n’est pas de savoir s’il peut répéter une saison à 73 buts c’est statistiquement improbable mais s’il peut rester au sommet assez longtemps pour que ce Ballon d’Or ne soit pas un accident isolé dans sa carrière.

Putellas, elle, entre dans une catégorie à part : trois Ballons d’Or, un retour après une blessure majeure, et un départ vers London City Lionesses l’été dernier. Son aura dépasse désormais le seul cadre du FC Barcelone.

Et derrière eux, Yamal. Trois trophées Kopa, 19 ans, déjà troisième du Ballon d’Or masculin. La question n’est plus de savoir s’il gagnera un jour le trophée suprême. C’est de savoir quand.

Qui a gagné le Ballon d’Or 2026 ?

Harry Kane (Bayern Munich et Angleterre) chez les hommes ; Alexia Putellas (London City Lionesses et Espagne) chez les femmes.

Pourquoi Harry Kane est-il le premier Anglais depuis 2001 ?

Parce que Michael Owen était le dernier Anglais sacré, en 2001. Kane met fin à 25 ans d’attente.

Combien de Ballons d’Or a Alexia Putellas ?

Trois : 2021, 2022 et 2026. Elle égale Aitana Bonmati.

Qui a été élu meilleur jeune en 2026 ?

Lamine Yamal (trophée Kopa masculin) et Vicky Lopez (trophée Kopa féminin).