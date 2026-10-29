La Sonara signe un accord de 30 mois avec Dangote et MRS pour sécuriser l’approvisionnement en carburant du Cameroun. Décryptage d’un deal stratégique.

La Sonara ne raffine plus depuis l’incendie de 2019. Le pays importe la totalité de son carburant. Et sa dette atteint 479 milliards de FCFA. Dans ce contexte, l’accord avec Dangote et MRS ressemble à une bouée de sauvetage. Mais à quel prix ?

Une raffinerie à l’arrêt, un pays dépendant

La Société nationale de raffinage (Sonara) traverse la pire crise de son histoire. Depuis l’incendie qui a ravagé ses installations en 2019, la raffinerie de Limbe ne produit plus une goutte de carburant. Le Cameroun importe donc la totalité de ses produits pétroliers raffinés. Une dépendance coûteuse.

Les chiffres donnent le vertige. Rien qu’en 2025, la facture d’importation de produits pétroliers a atteint environ 2 000 milliards de FCFA, selon les estimations du gouverneur de la BEAC. Et la Sonara, elle, croule sous une dette de 479 milliards de FCFA envers les banques et les traders. Un remboursement est assuré par un mécanisme d’État prélevant 47,8 FCFA sur chaque litre de carburant vendu à la pompe.

Dans ce contexte, la signature d’un accord avec le plus grand raffineur d’Afrique n’est pas une surprise. C’est une nécessité.

Un accord de 30 mois, 50 % des besoins

L’accord a été signé le 22 octobre 2026 à Lagos, puis officialisé ce jeudi à Yaoundé. Il lie la Sonara à Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE et à MRS Holdings Limited, pour une durée de 30 mois.

Concrètement, Dangote fournira les produits raffinés. MRS, via sa flotte de plus de 5 000 camions et ses terminaux, se chargera du transport et de la logistique. La Sonara, elle, achètera les produits et les intégrera dans les circuits nationaux de distribution.

Selon les informations concordantes, Dangote livrera 50 % des besoins en carburant du pays durant les trois prochaines années. Le reste sera couvert par d’autres fournisseurs. Le port de Lekki, au Nigeria, est situé à proximité de Limbé, ce qui réduit les coûts logistiques.

Pourquoi cet accord est stratégique

Cet accord ne se limite pas à une simple fourniture de carburant. Il s’inscrit dans une recomposition profonde du marché camerounais des hydrocarbures.

D’abord, il réduit la dépendance aux circuits traditionnels d’importation, jugés coûteux et opaques. « Finis les négociants-démarcheurs, les escrocs et les coûts exorbitants qui, en complicité avec certains pontes du régime, vident les caisses de l’État », analyse le journaliste économique Albin Njilo. Le Cameroun achètera désormais à la source.

Ensuite, il s’aligne sur les recommandations de la BEAC. Dans sa note sur l’inflation à fin juin 2026, la Banque des États de l’Afrique centrale préconise aux pays de la CEMAC de diversifier leurs fournisseurs et de se tourner « davantage vers la raffinerie Dangote ». La marge de raffinage à Rotterdam a atteint 42,13 dollars par baril en juillet 2026, contre un pic précédent de 33,50 dollars en octobre 2022. Les circuits courts sont devenus vitaux.

Enfin, l’accord pourrait accélérer la restructuration de la Sonara. La BEAC et plusieurs partenaires financiers (UBAF, ING, MCB) ont manifesté leur intérêt pour financer la relance. Mais Dangote pourrait aussi devenir un acteur clé de cette relance, en fournissant un appui technique et financier.

Un marché en mutation

Pour les consommateurs, l’enjeu est simple : le prix à la pompe. L’accord promet de réduire les coûts d’importation et de « verrouiller les prix ». Mais aucune garantie n’a été donnée sur une baisse immédiate. Le mécanisme de subvention et la fiscalité pétrolière restent complexes.

Pour les opérateurs du secteur, la concurrence s’intensifie. Le marché camerounais est déjà dominé par Tradex, TotalEnergies, Green Oil, Ola Energy, Bocom, MRS, Gulf et Neptune Oil. L’arrivée de Dangote en force pourrait redistribuer les cartes. MRS, déjà présent au Cameroun, renforce sa position.

Pour la Sonara, c’est un sursis. L’entreprise ne raffine plus, mais elle reste un acteur clé de l’importation et de la distribution. Son avenir, à moyen terme, pourrait être celui d’un hub logistique, plutôt que d’une raffinerie.

Qu’est-ce que l’accord Sonara-Dangote-MRS ?

C’est un accord commercial tripartite de 30 mois, signé le 22 octobre 2026, pour garantir l’approvisionnement du Cameroun en produits pétroliers raffinés.

Pourquoi la Sonara a-t-elle besoin de cet accord ?

La raffinerie est à l’arrêt depuis l’incendie de 2019 et le pays importe la totalité de son carburant. La Sonara fait face à une dette de 479 milliards de FCFA.

Le prix du carburant va-t-il baisser ?

L’accord vise à réduire les coûts d’importation, mais aucune baisse immédiate n’a été annoncée. Le prix à la pompe dépend aussi de la fiscalité et du mécanisme de subvention.

Dangote va-t-il construire une raffinerie au Cameroun ?

Aucune annonce en ce sens n’a été faite. Dangote envisage plutôt de développer des capacités de stockage et de transport par pipeline au Cameroun.