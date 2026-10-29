Le FSNC d’Issa Tchiroma est suspendu pour trois mois par le MINAT. Décryptage d’une décision qui fracture l’opposition camerounaise à un an des législatives.

Une décision qui tombe à un moment charnière. À Yaoundé, les couloirs du pouvoir bruissent de rumeurs. Dans les QG des partis, on décrypte, on s’indigne, on s’inquiète. Et dans les rues de Douala, la question fuse : et si cette suspension n’était que la première étape d’une mise hors-jeu définitive ?

Un pays sous tension

Le Cameroun sort d’une séquence électorale éprouvante. L’élection présidentielle du 12 octobre 2025 a vu la victoire de Paul Biya avec 53,66 % des voix, face à Issa Tchiroma Bakary, crédité de 35,19 % . Mais le scrutin a laissé des traces. Des manifestations ont éclaté, des centaines d’arrestations ont suivi, et le Tribunal militaire de Yaoundé a condamné 66 personnes le 8 octobre 2026 . Un climat délétère qui pèse sur la confiance des citoyens envers les institutions.

Les faits : ce que dit l’arrêté

L’arrêté n° 000163/A/MINAT, signé le 27 octobre 2026 par Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale, est sans ambiguïté. Il suspend le FSNC pour trois mois sur toute l’étendue du territoire national . Les griefs sont lourds : appel à l’insurrection, atteinte à l’intégrité territoriale, incitation à la violence ayant entraîné des destructions de biens, troubles graves à l’ordre public, et résidence à l’étranger d’un dirigeant statutaire . Ce dernier point vise directement Issa Tchiroma Bakary, qui vit en exil en Gambie depuis plusieurs mois .

L’arrêté s’appuie explicitement sur les condamnations du Tribunal militaire du 8 octobre 2026, relatives aux violences post-électorales . « Les gouverneurs de région, les préfets et les sous-préfets sont chargés de l’application de la mesure », précise le texte, qui doit être publié au Journal officiel en français et en anglais .

Les réactions : un front uni contre la décision

Le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) a été l’un des premiers à réagir. Dans un communiqué signé par Christian Ndjock Nkongo, secrétaire national aux affaires politiques, le PCRN « invite Monsieur Paul Atanga Nji à reconsidérer sa décision ». Le parti y voit une mesure qui intervient dans un contexte de « tensions larvées » et de « crise de confiance envers les institutions » .

L’Union Démocratique du Cameroun (UDC) de Tomaino Ndam Njoya s’interroge, elle, sur le calendrier. « S’agit-il d’une mesure conservatoire ou d’une autre sanction ? » demande le parti, qui pointe une coïncidence troublante avec la préparation des élections législatives et municipales à venir .

Le MANIDEM de Valentin Dongmo va plus loin. Dans une déclaration au ton rageur, il dénonce « une manœuvre grossière du pouvoir RDPC » visant à « écarter ses principaux adversaires du jeu politique » et à « assurer à ses candidats un score confortable aux prochaines élections » .

Enfin, le MP3 (Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple) exprime sa « profonde indignation » et dénonce « une attaque de plus contre le pluralisme politique ». Le parti appelle à l’intervention du Premier ministre pour que la décision soit « purement et simplement annulée » .

Un timing qui interroge

La suspension du FSNC intervient à un moment où le Cameroun attend la convocation du corps électoral pour les élections législatives et municipales, prévues en 2027 . Pour l’opposition, le lien est évident. Trois mois d’interdiction, c’est précisément la période durant laquelle les partis doivent se préparer, s’organiser, et faire campagne. « C’est une mesure qui vise à empêcher les candidats du parti de se préparer sereinement », analyse un cadre de l’UDC sous couvert d’anonymat.

Le pouvoir, lui, se défend de toute motivation politique. L’arrêté se fonde sur des faits juridiquement établis, rappelle le ministère. Les condamnations du Tribunal militaire constituent une base légale. Mais pour les opposants, la justice est instrumentalisée. « Comment expliquer qu’une sanction aussi lourde intervienne plus d’un an après les événements invoqués ? » demande le MP3 .

Un précédent dangereux ?

Au-delà du FSNC, c’est toute l’opposition qui retient son souffle. La suspension d’un parti politique pour des motifs sécuritaires, sans procédure judiciaire contradictoire préalable, crée un précédent. « Si on peut suspendre le FSNC aujourd’hui, on peut suspendre n’importe quel parti demain », s’inquiète un militant de la société civile à Yaoundé.

La décision pourrait aussi avoir des répercussions sur la participation électorale. Les partisans de Tchiroma, qui avaient massivement voté pour lui en 2025, risquent de se sentir privés de représentation. Un désenchantement qui pourrait profiter… au camp présidentiel, en réduisant la fragmentation de l’opposition.

Vers une dissolution ?

La question est sur toutes les lèvres. Cette suspension de trois mois n’est-elle qu’une étape avant une dissolution pure et simple ? « Dans le pays de Paul Biya, cette éventualité n’est pas à exclure », note un éditorialiste du journal burkinabè Le Pays . L’histoire récente du Cameroun montre que les partis d’opposition jugés trop menaçants pour le pouvoir ont souvent été marginalisés, voire décapités.

Pour l’heure, le FSNC n’a pas officiellement réagi. Joint par téléphone, un responsable du parti à Douala a refusé de s’exprimer, invoquant « une situation trop sensible ». À Yaoundé, le ministère de l’Administration territoriale n’a pas répondu à nos sollicitations.

Une chose est sûre : la suspension du FSNC ne règle pas la crise de confiance. Elle l’aggrave. Et à quelques mois d’échéances électorales décisives, le Cameroun joue gros.