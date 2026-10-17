La gendarmerie de Gamba a intercepté un bus pour Ngaoundéré. 7 kg de chanvre et du matériel pour chicha étaient cachés sous un siège. Un jeune de 21 ans arrêté.

Une cargaison de psychotropes venue du Nigeria a été stoppée net au poste de contrôle de Gamba, mettant en lumière la porosité des frontières et le fléau de la chicha chez les jeunes.

La Gendarmerie Nationale a intercepté une importante cargaison de drogue dans un bus de transport en commun à destination de Ngaoundéré. L'opération, menée au poste de contrôle mixte de Gamba dans le Mayo-Rey, a permis la saisie de 7 kg de chanvre indien et de matériel pour chicha. Un jeune homme de 21 ans a été arrêté.

Gamba, département du Mayo-Rey. Le bus file vers Ngaoundéré. À bord, des passagers ordinaires, des bagages, et sous un siège, une marchandise qui ne dit pas son nom. C'est un contrôle de routine qui a tout fait basculer. Les éléments de la Gendarmerie, menés par l'Adjudant-Chef SIGNE TALLA, ne cherchaient pas forcément la drogue. Mais en fouillant le véhicule, ils sont tombés sur une cachette bien organisée.

Le contrôle qui a tout fait basculer

L'information a été relayée par la Gendarmerie Nationale. Le bus de transport en commun assurait la liaison vers Ngaoundéré, dans la région de l'Adamaoua. Au poste de contrôle mixte de Gamba, les forces de l'ordre ont décidé de procéder à une inspection.

Sous le siège d'un passager, les gendarmes découvrent une cargaison soigneusement emballée. Pas des effets personnels. Des paquets. Beaucoup de paquets. Le bilan de la saisie est sans appel : 14 paquets de chanvre indien, soit 7 kg de produit stupéfiant. À côté, 20 paquets de charbon pour chicha et 21 paquets de tabac à chicha.

Un jeune passeur de 21 ans interpellé

Le propriétaire présumé de la marchandise n'a pas eu le temps de fuir. Âgé de 21 ans, il a été interpellé sur place par les éléments de la gendarmerie. Selon ses premières déclarations, la drogue et le matériel pour chicha proviendraient du Nigéria.

Le trajet est précis. La marchandise aurait transité par Touroua et Ngong avant d'être acheminée vers l'Adamaoua pour y être écoulée. Une route bien connue des trafiquants, qui exploitent la porosité de la frontière orientale du Cameroun.

Le suspect est actuellement en garde à vue au poste de Gendarmerie de Gamba. Il sera présenté au Procureur de la République près les Tribunaux d'Instance du Mayo-Rey pour la suite de la procédure. Nous n'avons pas pu obtenir de commentaire de son avocat à l'heure où nous écrivons.

La chicha, un fléau qui gangrène la jeunesse

Au-delà des 7 kg de chanvre, c'est la présence massive de matériel pour chicha qui interpelle. 20 paquets de charbon et 21 paquets de tabac. La chicha, ce narguilé aromatisé de plus en plus populaire chez les jeunes Camerounais, est devenue un véritable marché parallèle.

Les autorités sanitaires alertent régulièrement sur les dangers de cette pratique, souvent perçue à tort comme inoffensive. La saisie de Gamba montre que le trafic ne concerne pas seulement les drogues dures. Le tabac à chicha, souvent coupé avec des substances illicites, fait partie intégrante de l'économie souterraine.

Un coup dur pour les réseaux transfrontaliers

Le mode opératoire du suspect laisse penser qu'il n'agissait pas seul. Un jeune homme de 21 ans, transportant 7 kg de chanvre et une importante cargaison de chicha, ne fait généralement pas le poids face à des réseaux structurés.

La provenance nigériane, le transit par Touroua et Ngong, et la destination finale (l'Adamaoua) dessinent une route logistique bien huilée. Les enquêteurs devront déterminer si ce jeune homme est un simple "mulet" ou un maillon plus important de la chaîne.

La vigilance et le professionnalisme des Forces de Maintien de l'Ordre à Gamba sont à saluer. Mais cette saisie pose une question : combien de bus similaires passent entre les mailles du filet chaque jour ?