Christian Din Dika, Président-directeur général du groupe Emrald Securities Services (ESS). Il a reçu Prix du Leadership et de l’Excellence Économique 2025. Par un Regroupement des Journalistes Panafricains et Économiques. Un jury panafricain placé sous la présidence du journaliste congolais Alfredo Ntumba. Un choix qui repose sur la diversification de ses activités, son positionnement dans les métiers du marché financier et l’importance accordée au financement des PME-PMI à travers les services de microfinance.

A l’évidence, les questions de financement, de gouvernance économique et de durabilité occupent une place croissante dans les débats sur le développement africain. Aussi, Le Regroupement, qui fédère des journalistes spécialisés dans la finance, l’économie verte, l’industrie et la préservation de l’environnement, revendique une présence dans onze pays africains. À travers cette distinction, il entend valoriser les initiatives qui contribuent au développement des marchés financiers et à l’élargissement de l’accès aux services financiers. Pour le jury « Cette distinction entend récompenser un parcours entrepreneurial marqué par la diversification des métiers financiers, la mobilisation de ressources sur les marchés et le développement de solutions destinées à favoriser l’inclusion financière au Cameroun et dans la sous-région d’Afrique centrale » Deux centres d’interets ont retenus l’attention du jury.



1-Emrald Securities Services : des expertises au service du financement des économies

Le groupe Emrald Securities Services structure ses activités autour de quatre domaines complémentaires : les opérations boursières, la gestion d’actifs, la microfinance et la gestion des participations à travers sa holding.

Cette organisation vise à couvrir plusieurs segments de la chaîne financière, depuis l’intermédiation sur les marchés jusqu’à la gestion de fonds et aux solutions de financement de proximité. Aussi, plus de 1 000 milliards de FCFA ont été mobilisés à travers différentes opérations réalisées pour le compte de plusieurs États et de clients privés. Le groupe revendique également plusieurs centaines de milliards de FCFA d’actifs sous gestion.

Pour les membres du jury « Ces volumes annoncés témoignent de l’ambition d’Emrald Securities Services de consolider son positionnement dans l’écosystème financier régional. Leur portée économique s’apprécie notamment au regard des besoins de financement des États, des entreprises et des investisseurs dans la zone CEMAC ».

ESS Bourse intervient dans les activités d’intermédiation et les opérations de marché. ESS Asset Management est spécialisée dans la gestion d’actifs, tandis qu’ESS Microfinance vise à rapprocher les services financiers des populations et des opérateurs économiques. La holding assure, pour sa part, la gestion des participations et la coordination des entités du groupe.



2 -La microfinance, un axe stratégique pour les PME-PMI

Au-delà des activités boursières et de la gestion d’actifs, le jury a particulièrement mis en avant la place de la microfinance dans la stratégie de diversification du groupe.

Dans les économies d’Afrique centrale, les petites et moyennes entreprises constituent un moteur essentiel de création d’emplois et de développement du tissu productif. Pourtant, nombre d’entre elles restent confrontées à des difficultés d’accès au crédit, aux exigences de garanties et à l’insuffisance de produits financiers adaptés à leurs besoins.

Le développement de services de proximité peut contribuer à réduire ces contraintes, sous réserve d’une gouvernance rigoureuse, d’une gestion prudente des risques et du respect des règles applicables au secteur.

Pour le Regroupement des Journalistes Panafricains et Économiques « l’intérêt de la démarche réside dans la complémentarité entre les instruments financiers destinés aux investisseurs et les solutions susceptibles de soutenir les entrepreneurs, les commerçants et les petites structures économiques ».

L’inclusion financière apparaît ainsi comme un enjeu à la fois économique et social, dont les retombées dépendent de la capacité des établissements à proposer des services accessibles, responsables et adaptés aux réalités des marchés locaux.

Au finish, Victor Esso Tiki président du Regroupement des Journalistes Panafricains et Économiques, a exprimé sa note de satisfaction « C’est un honneur pour nous de vous remettre ce prix, qui traduit notre reconnaissance de votre engagement en faveur de l’inclusion financière, notamment à travers ESS Microfinance, déjà présente au Gabon et au Cameroun. Après les développements enregistrés par ESS Bourse et ESS Asset Management, ainsi que les opérations de mobilisation de ressources réalisées pour le compte de plusieurs États et de clients privés, nous saluons surtout votre capacité à penser également aux acteurs les plus modestes à travers votre activité de microfinance »