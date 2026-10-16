DLocal et Western Union élargissent leur partenariat aux paiements de transferts d'argent (payouts) au Cameroun

Le Cameroun est le premier marché à bénéficier de cette extension, qui s'appuie sur le partenariat d'encaissement (collections) déjà en place entre les deux entreprises .

dLocal, la plateforme de paiement de référence qui connecte les commerçants du monde entier aux marchés émergents, et Western Union, un leader mondial du transfert d'argent transfrontalier, ont annoncé l'extension de leur partenariat en Afrique aux décaissements (payouts). Cette extension vient compléter le travail d'encaissement que les deux entreprises mènent déjà ensemble : dLocal fournit la couche technologique et de connectivité, tandis que des partenaires locaux agréés exécutent les services de paiement et de décaissement concernés. L'expansion débutera par un corridor de décaissement opérationnel au Cameroun.

Un parcours plus fiable, de bout en bout

Ce nouveau chapitre du partenariat offre aux bénéficiaires de transferts d'argent sur les marchés africains un moyen plus rapide et plus fiable de recevoir des fonds, via les moyens de paiement locaux qu'ils utilisent déjà au quotidien.

Au Cameroun, l'un des marchés les plus fragmentés de la région et fondé sur les portefeuilles électroniques, les bénéficiaires pourront recevoir leurs transferts directement dans les portefeuilles locaux pris en charge, par l'intermédiaire de partenaires de décaissement locaux opérant dans le cadre des réglementations locales applicables (opérateurs de réseaux mobiles ou institutions financières). Cela comble une lacune qui leur laissait jusqu'ici peu d'options fiables.

La fiabilité sur laquelle les expéditeurs de transferts comptent déjà s'étend désormais jusqu'au bénéficiaire, créant un parcours unique et fiable de l'envoi à la réception. Cette extension renforce également les bases permettant à Western Union de s'appuyer sur un partenaire unique pour l'encaissement comme pour le décaissement, soutenant ainsi la croissance continue des corridors de transferts numériques sur les marchés émergents.

« Chez Western Union, notre priorité est toujours de faire en sorte que nos clients reçoivent leur argent de manière fiable et fluide, où qu'ils se trouvent », a déclaré Mohamed Touhami El Ouazzani, Vice-Président régional et Responsable Afrique chez Western Union. « Étendre notre collaboration avec dLocal aux décaissements nous permet d'offrir cette même fiabilité côté réception, en commençant par des marchés comme le Cameroun. »

« L'encaissement et le décaissement ont toujours été traités comme deux problèmes distincts », a déclaré Agustin Botta, Responsable EMEA chez dLocal. « Résoudre la moitié d'un transfert, c'est laisser la moitié du problème entière. Avec Western Union, nous travaillons ensemble à combler cet écart, en construisant un parcours plus cohérent de l'envoi à la réception. »

dLocal construit l'infrastructure financière des marchés de demain, en connectant les grandes entreprises mondiales à des milliards de consommateurs des marchés émergents en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Grâce à la plateforme « One dLocal », les entreprises peuvent accepter des paiements, effectuer des décaissements et régler des fonds à l'échelle mondiale, sans avoir à gérer des intégrations fragmentées ni des entités locales.

Western Union s'engage à aider les personnes du monde entier qui aspirent à construire un avenir financier pour elles-mêmes, leurs proches et leurs communautés. Les institutions leaders du transfert d'argent transfrontalier et multidevises, des paiements et des services financiers numériques permettent aux consommateurs, aux entreprises, aux institutions financières et aux gouvernements, dans plus de 200 pays et territoires et plus de 130 devises, de se connecter à des milliards de comptes bancaires, des millions de portefeuilles électroniques et de cartes, ainsi qu'à un réseau mondial de centaines de milliers de points de vente.

Au-delà du Cameroun

À l'avenir, les deux entreprises envisagent d'étendre le décaissement à d'autres marchés africains, notamment le Nigeria, avec des virements bancaires et des portefeuilles électroniques, dans le cadre d'une volonté plus large de couvrir l'ensemble du parcours du transfert sur un plus grand nombre de marchés émergents.

Les marchés émergents sont à un tournant pour les transferts d'argent, les bénéficiaires attendant de plus en plus, à la réception, la même rapidité et la même fiabilité que celles dont les expéditeurs ont l'habitude. La Banque mondiale estime que les flux de transferts d'argent vers l'Afrique subsaharienne ont atteint environ 57 milliards de dollars US en 2024, ce qui rappelle l'importance de ces fonds pour les ménages qui les attendent. dLocal et Western Union y voient une étape supplémentaire dans la construction de cette fiabilité, corridor après corridor.