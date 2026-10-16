La cérémonie du Prix de l'Excellence Scientifique a eu lieu à Douala, capitale économique du Cameroun et siège de La Fondation Fu'a Toula Kadji Defosso, l'entité philanthropique et sociale du Groupe Kadji. Il se veut une transformation et l'élargissement du dispositif QBTS Award (Quality Back To School), initialement lancé pour récompenser les enseignants et les bacheliers majors des filières scientifiques.



Le décor a été planté par la fondation elle-même à l’ouverture de la cérémonie à K Hotel à Douala « Le Cameroun compte chaque année des milliers de bacheliers scientifiques dont le mérite reste insuffisamment visible. Dans un contexte où la filière scientifique peine à attirer les jeunes talents faute de modèles et de reconnaissance, la Fondation Fu'a Toula Kadji Defosso a fait le choix d'agir concrètement »

Au demeurant, Le Prix de l'Excellence Scientifique Fu'a Toula Kadji Defosso s'inscrit dans cette mission fondatrice : reconnaître, valoriser et inspirer ceux qui incarnent le potentiel scientifique du Cameroun de demain. Cette année, on a mis les petits plats dans les grands pour donner un caractère plus solennel et qui va dans les quatre coins du pays. Cette année, la Fondation a opéré une réorientation stratégique significative et institue une catégorie inédite dédiée à l'innovation — le Prix du Jeune Inventeur Innovateur. A la fondation, on confesse que « le Prix ambitionne de couvrir l'intégralité du spectre de l'excellence scientifique camerounaise : celle qui s'exprime dans les amphithéâtres, mais aussi celle qui s'incarne dans les ateliers, les laboratoires et les garages d'invention »

Quatre catégories de prix ont été retenues par la fondation

Catégorie 1 — Excellence Académique Générale Récompense les meilleurs bacheliers nationaux dans les filières scientifiques générales.

Catégorie 2 — Excellence Féminine en Sciences Un prix dédié aux jeunes femmes qui s'illustrent dans les disciplines scientifiques.

Catégorie 3 — Excellence Pédagogique Hommage aux enseignants qui incarnent au quotidien la vocation éducative, y compris dans les zones les plus difficiles. Catégorie

4 — Prix Innovation : Elle récompense deux jeunes pour une invention ou un projet technologique concret réalisé au cours de l'année. Prix du Jeune Inventeur (garçon)

Prix de la Jeune Inventrice (fille)

Au cours de cette cérémonie riche en couleurs, il y avait la présence remarquée d’Arielle Kitio Évangéliste, Fondatrice de Mission NOVA Pionnière camerounaise dans le domaine de l'intelligence artificielle en Afrique, Arielle Kitio est la fondatrice de Mission NOVA, une organisation dédiée à former la prochaine génération de talents africains en IA. Une porte ouverte à ces talents qui se sont distingués en 2026.