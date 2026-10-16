Bafoussam, 16–17 septembre 2026. Le stade Tocket de Bafoussam a accueilli la 9ᵉ édition du Carrefour des Métiers et de la Bourse de l’Emploi (CAMBE), organisée sous la supervision du Gouverneur de la Région de l’Ouest et avec l’appui de la Délégation Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Invité par le Fonds National de l’Emploi (FNE), le Centre de Formation Professionnelle en Agroécologie de Bangangté a participé à cet événement consacré à l’emploi, à la formation et à l’innovation. Le Village du FNE a notamment proposé des expositions, des ateliers pratiques et des opportunités professionnelles, avec plus de 327 postes à pourvoir.

Le biogaz, une innovation au cœur des échanges

Le stand du Centre a suscité un vif intérêt grâce aux démonstrations pratiques sur le biogaz et la valorisation des déchets organiques. Le Gouverneur de la Région de l’Ouest et sa suite ont également visité le stand pour découvrir les solutions présentées.

Les visiteurs ont pu observer une bâche compacte de stockage de biogaz d’environ 1 m³, découvrir des échantillons de digestat et d’engrais organiques, ainsi qu’une flamme alimentée au biogaz.

Ces démonstrations ont illustré comment les déchets organiques peuvent être transformés en énergie renouvelable et en fertilisants agricoles, contribuant ainsi à la gestion durable des déchets et à l’amélioration de la fertilité des sols.

À travers son message « Le biogaz est une nécessité », le Centre réaffirme son engagement en faveur de la transition énergétique, de l’agriculture durable et du développement des métiers verts.

Remerciements et perspectives

Le Centre adresse ses sincères remerciements au Gouverneur de la Région de l’Ouest, à la Délégation Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, au FNE, ainsi qu’à tous les visiteurs et partenaires pour leur intérêt et leur contribution à la réussite de cette rencontre.

Sa participation au CAMBE 2026 confirme l’importance de rapprocher formation professionnelle, innovation écologique et opportunités économiques. Le Centre souhaite voir se pérenniser cette initiative au bénéfice des communautés et du développement durable.

Pour le bien-être et le développement de tous, vivement la prochaine édition !