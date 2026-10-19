Peuple Camerounais, l'heure du réveil national a sonné

J’appelle à l’émergence d’une véritable conscience nationaliste camerounaise et à une révolution populaire pour venir à bout de la mafia politico-financière qui a pris notre pays en otage.

Il est temps de mettre fin à l’emprise des réseaux mafieux gravitant autour des chefs de clan tels que Ferdinand Ngoh Ngoh, Chantal Biya, Martin Savom, Amougou Belinga, et d’autres personnages tapis dans l’ombre, dont les agissements et les responsabilités présumées dans le pillage du Cameroun et les violences contre notre peuple doivent faire l’objet d’enquêtes indépendantes.

Ces réseaux d’influence sont déterminés à tout faire pour se maintenir au pouvoir et préserver leurs privilèges après la disparition inéluctable du dictateur machiavélique qui a contribué à les fabriquer et à les installer au cœur de l’appareil d’État.

LE CAMEROUN N’EST PAS LEUR PROPRIÉTÉ PRIVÉE ! LE PEUPLE CAMEROUNAIS N’EST PAS LEUR OTAGE !

J’en appelle particulièrement à cette frange patriotique de l’armée camerounaise qui refuse de continuer à se salir les mains en protégeant un système de prédation, de répression et d’impunité.

SOLDATS CAMEROUNAIS, VOUS APPARTENEZ À LA NATION ET NON À UNE MAFIA AU POUVOIR !

Nous comptons sur des soldats courageux, téméraires et stoïques, prêts à consentir les sacrifices suprêmes pour leur patrie, sans pleurnicher, sans trembler et sans trahir leur serment de servir le peuple camerounais.

L’honneur d’un soldat ne réside pas dans la protection aveugle de ceux qui confisquent le pouvoir, mais dans sa fidélité à la patrie et à la nation.

À CEUX QUI TUENT IMPUNÉMENT LE PEUPLE CAMEROUNAIS ET SE CROIENT ÉTERNELLEMENT INTOUCHABLES :

Je leur demande de se souvenir de l’histoire, notamment du sort de Nicolae Ceaușescu en Roumanie et de Benito Mussolini en Italie.

Que ceux qui se croient invincibles méditent sérieusement sur la chute de ces régimes et sur les conséquences historiques de la tyrannie.

JE N’AI PAS BESOIN DE FAIRE UN DESSIN !

Aucun régime n’est éternel. Aucune dictature n’est immortelle. Aucun système de prédation ne peut indéfiniment tenir tout un peuple en otage.

J’APPELLE LE PEUPLE CAMEROUNAIS À SORTIR DE LA RÉSIGNATION, À S’ORGANISER ET À SE MOBILISER POUR REPRENDRE SON PAYS EN MAIN !

Notre combat est celui de la libération nationale, de la souveraineté populaire et de la fin de l’impunité.

Nous ne pouvons accepter que les mêmes réseaux qui ont confisqué notre avenir organisent tranquillement la perpétuation de leur domination après Paul Biya.

LE CAMEROUN DOIT ÊTRE ARRACHÉ À L’EMPRISE POLITIQUE DES RÉSEAUX MAFIEUX PAR LA MOBILISATION POPULAIRE !

La peur doit changer de camp : ceux qui gouvernent dans l’impunité doivent désormais craindre de devoir rendre des comptes devant la justice et devant l’histoire.

LA FIN DE LA RÉCRÉATION A SONNÉ !

LE CAMEROUN AUX CAMEROUNAIS !

VIVE LA RÉVOLUTION POPULAIRE !

VIVE LA CONSCIENCE NATIONALISTE CAMEROUNAISE !

VIVE LE CAMEROUN LIBÉRÉ !

Fait le 18 octobre 2026

Pour la Cellule de communication de CONSCIENCE DU CAMEROUN

Dr Corantin TALLA

Alias Général Schwarzkopf. Leader-Fondateur du Parlement des Étudiants du Cameroun. Leader révolutionnaire pour la libération du peuple camerounais