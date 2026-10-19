La finale de cette compétition littéraire s’est tenue le 17 octobre 2026 au Lycée d’Akwa-Nord, avec la participation de plus de 45 élèves issus de dix établissements scolaires de Douala III et IV. La cérémonie de récompense est prévue le 31 octobre prochain.

Faire de la bienveillance un rempart contre la violence et un pilier du vivre-ensemble. C’est le message porté par l’Honorable Elise Pokossy Doumbe à travers le concours littéraire Vanessa Chrystelle Ngollo, institué en mémoire de sa fille défunte.

L’initiative entend mobiliser les jeunes autour des valeurs de respect, de tolérance et de solidarité, en s’appuyant sur la littérature comme outil de sensibilisation et d’éducation citoyenne.

Le Lycée d’Akwa-Nord a accueilli, le 17 octobre dernier, la phase finale de cette compétition. Au total, plus de 45 candidats, sélectionnés dans dix établissements publics et privés des arrondissements de Douala III et IV, ont défendu leurs productions dans trois disciplines : la poésie, la nouvelle et le slam. Les épreuves se sont déroulées en français et en anglais, donnant aux participants plusieurs possibilités d’exprimer leur créativité et de porter leur vision d’une société plus apaisée.

Cette finale est venue couronner un processus entamé dans les établissements scolaires, où une première sélection avait permis de retenir les candidats les plus méritants.

Sous la supervision de Ngong Elie, directeur du CES de Malimba Gare et point focal du concours, les finalistes ont disposé de trois heures pour travailler et améliorer leurs productions.

L’évaluation a été assurée par un jury mis en place par la Déléguée départementale des Enseignements secondaires, qui en assure la présidence. Des inspecteurs pédagogiques régionaux ainsi qu’une enseignante de français ont également contribué à l’appréciation des œuvres présentées.

Au-delà des prix, un message à transmettre

Si le concours met en lumière les aptitudes littéraires des élèves, son ambition va bien au-delà de la compétition. Il s’agit surtout de sensibiliser les jeunes aux conséquences des comportements violents et de les encourager à privilégier le dialogue, le respect de l’autre et la solidarité. Les participants sont ainsi appelés à devenir des ambassadeurs de la bienveillance au sein de leurs établissements et dans leurs communautés.

La prochaine étape est fixée au 31 octobre 2026, avec une cérémonie d’apothéose prévue sur l’esplanade du Lycée d’Akwa-Nord.

La remise des prix aux trois premiers de la compétition constituera l’un des temps forts de cette rencontre, qui sera également animée par des activités culturelles, notamment des sketchs.

Une attention particulière sera accordée à l’ensemble des candidats. La promotrice a en effet choisi de récompenser tous les participants, y compris ceux qui ne figureront pas parmi les lauréats. Une manière de reconnaître les efforts fournis et de valoriser l’engagement de chaque jeune dans cette démarche collective.

À travers cette initiative, Elise Pokossy Doumbe associe la transmission des valeurs humaines à la promotion de l’expression littéraire. Le concours devient ainsi un espace où les mots servent à sensibiliser, à rapprocher et à responsabiliser les jeunes générations.

En perpétuant la mémoire de Vanessa Chrystelle Ngollo, la promotrice donne à cette compétition une portée sociale qui dépasse le cadre scolaire.

Le rendez-vous du 31 octobre sera l’occasion de célébrer les talents, mais également de réaffirmer une conviction : la bienveillance ne doit pas rester un simple discours, elle doit se traduire dans les comportements et les relations quotidiennes.