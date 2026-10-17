C'est officiel. Tiriane Balbine Noah a été élue présidente du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), ce samedi 17 octobre 2026 à Yaoundé, lors de la convention extraordinaire du parti.

Une élection qui la porte à la tête de la formation d'opposition, après avoir longtemps assuré la continuité dans l'ombre.

Originaire de la Mefou-et-Akono (Centre), diplômée en sciences politiques à Yaoundé II et en histoire à Yaoundé I, elle a travaillé dans le privé - assistante commerciale en BTP, puis commerce, marketing et communication - avant d'adhérer au MRC en 2018, convaincue par le projet de Maurice Kamto.

Dès avril 2018, elle est élue deuxième vice-présidente nationale, poste auquel elle est reconduite en 2023.

Habituée à la direction, elle avait déjà assuré l'intérim de la présidence à deux reprises, dont une première fois en 2019 après l'arrestation de Maurice Kamto, de Mamadou Mota et de plusieurs cadres suite aux mobilisations post-électorales.

Désormais élue présidente titulaire, Tiriane Balbine Noah succède à Maurice Kamto et prend les rênes d'un parti confronté à des défis de cohésion interne, de réorganisation et de préparation des prochaines échéances électorales.