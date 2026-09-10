Cameroun - Indira Baboke admise à la Fonction publique : mérite ou passe-droit ?

Indira Baboke, fille du directeur adjoint du Cabinet civil, est admise à la Fonction publique et affectée à Bertoua. Mérite ou népotisme ? Analyse d'une polémique.

La fille d'Oswald Baboke, directeur adjoint du Cabinet civil de la Présidence, intègre la Fonction publique après un concours de médecins généralistes, dans un contexte de révélations sur le népotisme au Cameroun.

Un nom. Un concours. Et une question qui divise tout un pays. Indira Baboke, fille de l'un des hommes les plus puissants de la Présidence, vient d'intégrer la Fonction publique. Mérite personnel ou coup de pouce paternel ? Dans un Cameroun où les révélations sur les concours truqués se multiplient, la réponse n'a jamais été aussi sensible.

Une fille de… dans un pays de « fils de »

L'affaire Indira Baboke ne se comprend pas sans le contexte explosif de l'année 2026 au Cameroun. En mars 2026, une liste des admis au concours de l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM) fait l'effet d'une bombe. Une vingtaine de noms d'enfants de ministres, de directeurs généraux et de proches du pouvoir y figurent, selon une lettre ouverte de l'Association pour la Défense des Droits des Opprimés (ADDO), signée par son président Hassana Tchiroma.

Parmi les noms cités : la fille de la ministre Nalova Lyonga, le fils du ministre de la Fonction publique Joseph Le, la fille du DG du Budget Cyril Edou Aloo. L'ADDO dénonce un système où « chaque place prise par un enfant de ministre est une place volée à un enfant de paysan ».

En avril 2026, la visite du Pape Léon XIV au Cameroun est précédée d'une lettre ouverte virale dénonçant ce « favoritisme flagrant » et une « reproduction sociale programmée » où l'accès à la haute fonction publique est « réservé à une élite ».

C'est dans ce contexte saturé que tombe l'information : Indira Baboke, fille d'Oswald Baboke, est admise au concours de la Fonction publique.

Une admission et un parcours

Indira Baboke Tamboulo Eden est née le 9 juillet 2002 à Dimako, dans le département du Haut-Nyong, région de l'Est Cameroun. Elle est la fille de Crescence Baboke, pasteure, et d'Oswald Baboke, directeur adjoint du Cabinet civil de la Présidence de la République.

Son parcours scolaire est solide. Titulaire d'un GCE Advanced Level Sciences en 2017, elle s'inscrit à la Faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. Le 16 juin 2025, elle soutient sa thèse de doctorat en médecine sur le thème « Devenir et qualité de vie des patients opérés pour malformations vasculaires intracrâniennes à l'hôpital général de Yaoundé », obtenant une mention spéciale du jury.

En avril 2026, son nom apparaît sur la liste des admis au concours de recrutement spécial de médecins généralistes de la Fonction publique, session 2026, à la quatrième place.

Elle sera affectée au Centre Hospitalier Régional de Bertoua.

Un parcours sous le poids du nom

Le parcours d'Indira Baboke présente des éléments objectifs qui plaident en faveur de son mérite. Elle a échoué à son premier concours d'entrée en faculté de médecine, comme des milliers de jeunes Camerounais. Son père, Oswald Baboke, l'a lui-même révélé publiquement : « Mademoiselle Indira a présenté le concours d'entrée à la faculté de médecine deux fois. La première fois, elle a échoué ». Il a même affirmé avoir refusé des offres de « faciliter » le parcours de sa fille : « Certains lui auraient proposé de payer pour la faire avancer mais il a été contre ».

Ces révélations, faites lors d'un dîner d'hommage en juin 2025, semblent avoir été orchestrées pour anticiper les accusations de favoritisme. Un article d'Actu Cameroun intitulé « Indira Baboké : le mérite face aux préjugés » dénonce ceux qui « se permettent aujourd'hui de diffamer, d'injurier et de salir gratuitement le Dr. Indira Baboke, simplement parce qu'elle est la fille de Oswald Baboke ».

Mais le contexte rend la défense difficile. Dans un pays où l'ENAM est accusée d'être devenue une école pour enfants de ministres, où le concours de police a vu ses résultats bloqués en raison d'une surreprésentation régionale suspecte, et où le taux de chômage des jeunes diplômés explose, l'admission d'une fille de haut responsable à un concours de la Fonction publique ne peut pas être un non-événement.

Le mérite existe-t-il encore ?

La question centrale n'est pas de savoir si Indira Baboke est compétente. Elle l'est probablement. La question est de savoir si, dans un système où les places sont rares et les passe-droits nombreux, une fille de haut responsable peut être jugée sur son seul mérite.

Le concours de recrutement spécial de médecins généralistes de la Fonction publique, session 2026, a été organisé les 28 et 29 mars 2026. Selon les arrêtés publiés par le MINFOPRA, plusieurs centaines de postes étaient ouverts. Indira Baboke a été classée quatrième. Un rang honorable, qui témoigne d'une préparation sérieuse.

Mais dans le climat actuel, chaque admission d'un enfant de haut responsable est perçue comme une confirmation du système. La défense médiatique d'Indira Baboke, notamment par des articles évoquant son échec initial et son refus des facilités, ressemble à une opération de communication. Elle ne répond pas à la question structurelle : pourquoi si peu d'enfants de paysans réussissent-ils ces concours ?

La perspective : au-delà du cas individuel

Indira Baboke sera médecin au Centre Hospitalier Régional de Bertoua. Elle soignera des patients. Elle exercera un métier difficile, dans une région où les besoins de santé sont immenses. C'est une bonne nouvelle pour le système de santé camerounais.

Mais son cas restera un symbole. Celui d'un pays où le mérite individuel est systématiquement soupçonné dès qu'il croise le pouvoir. Celui d'une administration où les places sont si rares que chaque attribution devient un champ de bataille.

Le débat sur le népotisme dans la fonction publique camerounaise ne s'arrêtera pas avec Indira Baboke. Il ne fait que commencer.

Qui est Indira Baboke ?

Indira Baboke Tamboulo Eden est une médecin camerounaise née le 9 juillet 2002 à Dimako. Elle est la fille d'Oswald Baboke, directeur adjoint du Cabinet civil de la Présidence de la République. Elle est également chanteuse de gospel, actrice et entrepreneure.

Indira Baboke a-t-elle été admise au concours de la Fonction publique ?

Oui. Indira Baboke a été admise au concours de recrutement spécial de médecins généralistes de la Fonction publique, session 2026. Elle a été classée quatrième sur la liste des admis et sera affectée au Centre Hospitalier Régional de Bertoua.

Oswald Baboke est-il le père d'Indira Baboke ?

Oui. Oswald Baboke, directeur adjoint du Cabinet civil de la Présidence de la République du Cameroun, est le père d'Indira Baboke. Sa mère est Crescence Baboke, pasteure.

Le concours d'intégration à la Fonction publique est-il équitable au Cameroun ?

Cette question fait l'objet d'un débat public intense au Cameroun. En 2026, des révélations sur le concours de l'ENAM et des concours de police ont mis en lumière des cas de favoritisme présumés. Le cas d'Indira Baboke relance ce débat.

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