CAMEROUN :: Le Lamido de Maroua s'oppose à la mobilisation de 100 000 jeunes pour Paul Biya :: CAMEROON

Une initiative du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, El Hadj Boukar Abdourahim, visant à organiser une manifestation de 100 000 jeunes à Maroua en soutien à Paul Biya pour la présidentielle 2025, rencontre une vive opposition. Le Lamido de Maroua, Abdoulaye Yerima Bakari, membre titulaire du Comité Central du RDPC, a officiellement exprimé son désaccord dans une lettre adressée à Jean Nkuete, secrétaire général du comité central du parti.

Une initiative controversée

Le projet de mobilisation massive, présenté comme un soutien régional à Paul Biya, a rapidement suscité des critiques. Dans sa lettre, le Lamido de Maroua souligne que cette initiative semble en réalité être une démarche partisane et excluante, centrée sur les militants et ressortissants du Mayo-Sava, département d'origine de Boukar Abdourahim.

Il met en garde contre les risques de cette approche :

- Fragilisation de l'unité au sein du RDPC

- Relance des tensions entre les élites du Diamaré

- Division communautaire dans la région

La position du Lamido de Maroua

Abdoulaye Yerima Bakari, en tant que chef traditionnel et spirituel, joue un rôle clé dans la stabilité politique et sociale de la région. Dans sa lettre, il demande officiellement que :

1. L'initiative soit suspendue dans sa forme actuelle

2. La ville de Maroua, en tant que capitale régionale, puisse organiser ses propres activités de mobilisation

3. Les équilibres politiques et communautaires soient respectés

Cette prise de position reflète les tensions internes au sein du RDPC, alors que le parti prépare la campagne pour la présidentielle d'octobre 2025.

Les réactions locales

L'opposition du Lamido rejoint celle d'autres élites et jeunes de la région, qui voient dans cette mobilisation une tentative de monopoliser l'espace politique au profit d'un seul courant. Certains dénoncent :

- Une instrumentalisation de la jeunesse

- Un manque de concertation avec les autres responsables locaux

- Un risque d'exacerbation des clivages ethniques et territoriaux

Quelles conséquences pour le RDPC ?

Cet épisode révèle les divisions internes du parti au pouvoir à l'approche des élections. La gestion de ce différend sera un test pour :

- La cohésion du RDPC dans l'Extrême-Nord

- La stratégie de campagne de Paul Biya

- L'équilibre entre centralisation et autonomie régionale