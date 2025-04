CAMEROUN :: CE VIEUX ET FAUX DÉBAT QUI STÉRILISE LES NIAIS POLITIQUES :: CAMEROON

John Fru Ndi, répondant à Djeukam Tchameni qui affichait quelques prétentions politiques, lui avait déclaré qu'il ne parlait pas avec les "petits partis". Le leader du SDF exprimait ainsi maladroitement, l'agacement que peut ressentir un leader aux moyens et ambitions qui étaient ceux du SDF, à se voir ramener aux chicanneries politiciennes d'un concurrent moins nanti, qui lui mordille les mollets.

L'ATP (Alliance pour la Transition Politique) de Olivier Bilé, vient de faire l'expérience de cette réalité politique : la mer ne va pas vers le fleuve, mais c'est bel et bien le fleuve qui va vers la mer.

Joshua Oshi avait proposé aux impétrants de l'ATP, que soit désigné candidat de l'alliance, le représentant du parti qui aura recruté le plus de scrutateurs. Inaptes à satisfaire cette exigence, l'entité a volé en éclat.

En revanche, tout observateur objectif aujourd'hui, sait que le MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ndlr), a les moyens à lui tout seul, de recruter les 30.000 scrutateurs ou représentants du parti dans les bureaux de votes, utiles pour l'élection présidentielle et qu'il va réaliser son challenge d'obtenir les 6 milliards de francs CFA attendus.

Mais dans une stratégie d'invisibilisation du MRC et de la dynamique qu'il porte, des esprits malins ne voient et ne présentent ce parti et son leader, qu'avec les yeux de Atanga Nji.

La VÉRITÉ, c'est que le MRC ou Maurice Kamto de 2025, n'est absolument pas le MRC ou Maurice KAMTO de 2018. Ce parti et son leader sont aujourd'hui infiniment plus forts et mieux structurés. Ses alliances politiques au delà des bruits, sont plus travaillées.

Jean Michel NINTCHEU, le Président du FCC (Front pour le Changement au Cameroun), qui comme je l'ai toujours affirmé, est le leader de l'opposition le plus expérimenté, avait anticipé les guerres d'egos et le jeu des trouble-fêtes, infiltrés par le parti au pouvoir, en lançant l'APC (L'alliance Politique pour le Changement) et en invitant les forces du Changement à se réunir autour de celui qui présente le profil le plus abouti, qui est à la tête du parti politique le mieux organisé et de loin le plus puissant, qui rassure par sa trajectoire et sa cohérence, à savoir Maurice Kamto .

La scène politique camerounaise doit être désintoxiquée des bizarreries politiques. Si on veut résolument le Changement, on sait au Cameroun aujourd'hui quel est son chemin.