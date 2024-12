CAMEROUN :: LE CAS JOACHIM MUNUNGA : ADJOINT DE MARC BRYS :: CAMEROON

Depuis la nomination de Marc Brys à la tête de l’équipe nationale du Cameroun, une figure singulière l’a accompagné : Joachim Mununga, un assistant à la double identité, à la fois citoyen Belge par son expertise et profondément africain par ses origines congolaises. Cette association marque une première : un entraîneur venu d’Occident collaborant étroitement avec un adjoint bien que Belge est issu du continent africain. Pourtant, si Marc Brys fut accueilli avec enthousiasme, Mununga, lui, dut affronter le scepticisme des Lions Indomptables et de certains supporters. Ce rejet, que l’on devine alimenté par des préjugés, reflète un paradoxe troublant : comment une nation qui célèbre les icônes musicales congolaises comme Koffi Olomidé, Fally Ipupa ou Tshala Muana peut-elle douter des compétences d’un frère africain du même pays quand il s’agit d’un autre art ? Joachim Mununga, pourtant, démontre la rigueur et le dévouement. Son calme olympien offre une sérénité et attention.

Lors des entraînements comme pendant les matchs, ses conseils jouent un rôle clé pour Marc Brys, notamment en ce qui concerne l’attaque, secteur où l’équipe a montré des progrès notables. Le football, après tout, est un langage universel, et lorsqu’un coach prend en charge une équipe, il le fait avec la conviction d’en faire une famille, des frères unis autour d’un objectif commun : le résultat. Ce n’est pas parce qu’il est d’origine congolaise qu’il n’aime les le Cameroun. Le football ne fonctionne pas comme ça. C’est le seul sport qui a un écho universel. Cette collaboration doit nous inviter à réfléchir sur notre identité en tant que nation.

Le Cameroun a été et doit rester hospitalier, comme l’illustrent les nombreux Camerounais qui ont eux-mêmes entraîné ailleurs : Jean-Paul Akono au Tchad, Emmanuel Kundé au Gabon, ou encore Libih en Afrique du Sud. Ne sommes-nous pas aussi un pays dont les joueurs brillent en République Démocratique du Congo, dans un championnat réputé ? Mununga, ancien joueur d’élite et tacticien aguerri, apporte une richesse inestimable. Sa compréhension du jeu intègre aujourd’hui des dimensions modernes : mathématiques, philosophie, sociabilité. Il est une passerelle entre tradition et innovation, entre le football africain et l’universel.

Enfin, évoquer Mununga sans saluer une autre figure tutélaire serait incomplet. Oman Biyick, dont la silhouette est aussi aperçue sur cette photo, demeure le symbole d’une époque dorée. Il est celui qui a inscrit dans le cœur des Camerounais la lettre d’or du football parce qu’il a marqué le but le plus important de son histoire en attendant qu’il y ait un deuxième que chacun de nous peut choisir. ce but mythique qui reste notre histoire nationale et un jour sera inscrit dans les programmes scolaires. Si nous ne vénérons pas un tel monument, qui donc pourrions-nous honorer ? Oman, à l’instar de Mununga, nous rappelle que notre grandeur réside dans l’unité et l’ouverture aux autres peuples, tout comme nous sommes accueillis ailleurs. La diversité des savoirs dans le sport est une richesse qui, si elle est cultivée, propulsera nos Lions Indomptables vers de nouveaux sommets.