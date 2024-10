CAMEROUN :: Abus d'autorité autour de Mr ISSANDA SALOMON DIRESTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES AU MINAT :: CAMEROON

ABUS D’AUTORITE, DERIVE GRAVE ET DISFONCTIONNEMENT QUI N’HONORE PAS L’ETAT DU CAMEROUN LE CAS DE MONSIEUR SALOMON ISSANDA ISSANDA, DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES AU MINAT.

Plusieurs fonctionnaires de l’administration central mettent à mal la bonne gouvernance, prônée par le chef de l’état son excellence Paul BIYA, président de la république. Le cas de ce fonctionnaire au pouvoir débordant, qui décerne à volonté, honneurs et disgrâce, sur la base d’appréciations subjectives.

Depuis plus de 3 ans, une famille de l’Ouest du Cameroun vie le calvaire à cause de Monsieur ISSANDA. Depuis le décès du patriarche Jean-Vespa, ce monsieur utilise de manière abusive son pouvoir pour déstabiliser cette famille, autrefois sans problème. Les interventions intempestives de ce monsieur vont jusqu’à l’interdiction aux enfants du défunt d’organiser une messe d’hommage au patriarche dans la concession familiale pour un dépôt de gerbe par les enfants et petits enfants vivant à l’étranger. Ceci se passe en Mai 2023, la famille reçois une interdiction de célébrer une messe dans la maison, sous prétexte de risque de trouble à l’ordre publique. On se rend compte par la suite que la personne qui se cache derrière cet acte, est la protégée de Monsieur ISSANDA.

Le 05 Octobre a eu lieu l’inhumation de la maman de la famille, épouse du patriarche, ce monsieur revient à la charge, en utilisant sont statut du MINAT pour déstabiliser une fois de plus cette famille dans la détresse. Suite à des manipulations, des informations non vérifier, il fait dépêcher le représentant du Gouverneur de l’ouest, le préfet de Bangangté et le Sous-Préfet de Bazou en urgence sous prétexte de désordre dans cette concession. Une fois sur place, les autorités se rendent compte qu’il n’y a rien de ce qu’on leur a raconté.

Suite à des témoignages recueillit dans le voisinage par des journalistes sur place, les véritables fauteurs de troubles sont plutôt les protégés de monsieur ISSANDA, qui sont aussi inculpés pour tentative d’assassinat sur la personne de leur frère ainé. Le jour des Obsèques, le 05 Octobre dernier, les protégés de monsieur ISSANDA ont récidivé en infligeant des coups à leur frère ainé et en blaisant gravement un membre des forces de l’ordre sur et ceci, sous le nez et la barbe de monsieur ISSANDA, présent à cette cérémonie.

Ce monsieur utilise les mensonges en tous genres pour faire croire à la dangerosité d’une partie de cette famille, constitué des ainés que les protégés de ce monsieur veulent terroriser.

Monsieur ISSANDA Salomon accompagne la Nommée DJOMOU Marie-France, fille de défunt patriarche dans son rêve chimérique, qui consisterait à spolier et à détruire cette famille sous prétexte des dernières volontés que lui aurait laissé les défunts parents.

Le comportement de ce fonctionnaire du MINAT, spécialiste d’excès de zèle, risque de crée des rebêlions et déstabilisation venant de ceux qui le subissent injustement. Cette famille compte porter une les très ouverte auprès du chef de l’état pour dénoncer cette dérive.

Les populations sur place témoignent d’un travail remarquable du représentant du Gouverneur de l’Ouest, du Préfet du Ndé et du Sous-préfet de Bazou pour éviter à cette famille le traumatisme que veut leur infligé ce fonctionnaire du MINAT comme par exemple la psychose du samedi après les obsèques voulant faire croire que ceux qui agresse les autres sont entrain de se faire agressé et ceci a valu le déplacement de l’ensemble des autorités du département du Ndé, ainsi que les forces de l’ordre, arrivé sur place et ont trouvé les familles entrain de partager des repas en famille.

Affaire à suivre