Qualifications pour la CAN 2025 : Choisissez votre favori dans les affrontements Cameroun vs Kenya ! :: CAMEROON

La Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire a été une véritable fête du football et a offert aux supporters des émotions inoubliables.

Les confrontations émouvantes et les résultats dramatiques des matches resteront longtemps dans la mémoire des fans, et le triomphe des hôtes du tournoi est devenu une preuve de l'importance de la foi en ses forces dans les situations les plus difficiles.

Les formations africaines attendent avec impatience la prochaine édition au Maroc, qui débutera le 21 décembre 2025. Chaque équipe nationale a une chance d'entrer dans l'histoire, mais doit d'abord franchir la phase de qualification. La société de paris de portée mondiale 1xBet est un sponsor du plus grand tournoi d'équipes nationales d'Afrique et vous invite à suivre les matches de qualification les plus saisissants.

Voici un aperçu de l'affrontement passionnant en deux manches entre le Cameroun et le Kenya.

Le Cameroun a réalisé une performance décevante lors de la CAN 2023 et a fait ses adieux à l'entraîneur Rigobert Song. C'était Marc Brys qui a pris le gouvernail, mais jusqu'à présent, les résultats de l'équipe ne cassent pas des briques. Les Camerounais ont fait match nul 0-0 contre le Zimbabwe et ont battu la Namibie dans la douleur. Les fans des quintuples vainqueurs de la CAN attendent davantage, mais le Kenya compte également 4 points après 2 matches et n'a pas peur d'un adversaire de taille. Les Harambee Stars n'ont pas réussi à se hisser à la phase finale lors des deux dernières éditions de la CAN et n'ont pas l'intention de louper le coche.

