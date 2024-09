Inspection des stades camerounais : La CAF évalue les infrastructures :: CAMEROON

La Confédération africaine de football (CAF) a entamé une importante inspection des stades au Cameroun, suscitant l'intérêt des amateurs de football et des autorités locales. Cette visite, initialement prévue mercredi dernier, a débuté jeudi avec l'examen minutieux des infrastructures sportives dans plusieurs villes du pays.

Les experts de la CAF, accompagnés de représentants du ministère des Sports et de l'Éducation physique (Minsep) ainsi que de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), ont commencé leur tournée à Yaoundé. Leur première étape a concerné les stades Ahmadou Ahidjo et d'Olembé, deux enceintes emblématiques de la capitale.

Poursuivant leur mission, les inspecteurs se sont ensuite rendus à Douala pour évaluer le stade Japoma. Selon le programme établi par le secrétariat général de la Fecafoot, cette tournée d'inspection devrait également inclure les villes de Limbe et Bafoussam, où les stades de Ngueme et Kouekong attendent d'être examinés.

Cette visite intervient dans un contexte particulier, marqué par deux éléments significatifs. Tout d'abord, elle fait suite à un récent différend entre le Minsep et la Fecafoot concernant le choix du lieu pour le match Cameroun-Namibie du 7 septembre dernier. De plus, elle s'inscrit dans la préparation de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Le prochain match du Cameroun contre le Kenya, prévu dans le cadre de ces éliminatoires, se tiendra au stade de Japoma, conformément à la dernière communication de la CAF. Cette décision souligne l'importance de l'état des infrastructures pour l'organisation des rencontres internationales.

L'inspection en cours revêt une importance capitale pour le football camerounais. Elle permettra non seulement d'évaluer la qualité des installations sportives du pays, mais aussi de s'assurer que ces dernières répondent aux normes internationales exigées par la CAF. Les résultats de cette visite pourraient avoir des implications significatives pour l'avenir des compétitions de football au Cameroun, notamment en vue des prochaines éditions de la CAN.

Les autorités camerounaises, conscientes des enjeux, suivent de près le déroulement de cette inspection. L'objectif est de démontrer la capacité du pays à accueillir des événements footballistiques majeurs et de consolider sa position sur la scène footballistique africaine.