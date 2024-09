Polémique au Cameroun : La Fecafoot doit-elle choisir les stades des Lions indomptables ? :: CAMEROON

La controverse sur le choix des stades pour les matchs des Lions indomptables au Cameroun refait surface. Emmanuel Mahopp, analyste sportif, s'est exprimé sur le sujet lors de l'émission "AU CŒUR DU SPORT" du 24 septembre 2024, remettant en question la légitimité de la Fecafoot (Fédération camerounaise de football) dans ce processus décisionnel.

À l'approche du match Cameroun-Kenya, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025, Mahopp a critiqué la décision de la Fecafoot de faire jouer l'équipe nationale à Garoua le 7 septembre dernier. Selon lui, cette obstination a failli avoir des conséquences désastreuses en raison de la mauvaise qualité de la pelouse.

"On a vu que Nouhou Ntolo aurait pu perdre son pied à cause de la mauvaise pelouse", a-t-il souligné, rappelant que l'Onies (Office National des Infrastructures et des Équipements Sportifs) avait prévenu que le stade n'était pas praticable.

Mahopp insiste sur le fait que la Fecafoot ne devrait pas prendre de décisions unilatérales concernant le choix des stades. Il préconise une collaboration étroite avec l'Onies, l'organisme responsable de l'entretien des infrastructures sportives.

"Ce n'est pas à la fédération de décider du choix d'un stade", affirme-t-il, ajoutant que "l'état de la pelouse était exécrable pour un pays comme le Cameroun" lors du dernier match à Garoua, malgré la victoire 1-0 de l'équipe nationale.

En vue du prochain match contre le Kenya, prévu le 11 octobre au Cameroun, l'analyste recommande vivement que "la fédération s'adresse d'abord à l'Onies avant de prendre toute décision". Il souligne l'importance de respecter l'expertise de cet organe spécialisé avant d'annoncer le lieu de la rencontre, que ce soit à Japoma ou ailleurs.

Cette polémique met en lumière les tensions entre la Fecafoot et l'Onies, ainsi que les défis liés à la gestion des infrastructures sportives au Cameroun. Elle soulève également des questions sur la gouvernance du football dans le pays et la nécessité d'une meilleure coordination entre les différents acteurs du sport national.

Alors que les supporters attendent avec impatience le prochain match des Lions indomptables, il reste à voir si la Fecafoot tiendra compte de ces recommandations pour assurer non seulement une bonne performance de l'équipe, mais aussi la sécurité des joueurs sur le terrain.