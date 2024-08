MONDE ENTIER :: Manchester United - Liverpool : un classique électrique en Premier League :: WORLD

Comme à chaque journée de PREMIER LEAGUE, l'attente sera énorme pour les fans du football anglais qui devront vivre à OLD TRAFFORD ce dimanche 1er septembre, une rencontre pas comme les autres comptant pour la 3ème journée. Un choc entre deux clubs qui ont l'habitude des grands combats avec en prime un spectacle attrayant et plaisant au regard des ambitions de chaque club.

Le face-à-face MANCHESTER UNITED – LIVERPOOL FC est la courroie de transmission pour commencer la semaine dans les meilleures conditions. Un match qui concerne deux clubs qui ont des débuts différents au terme des deux premières sorties et comptent ne pas s’arrêter en si bon chemin. Avec sa cote de 1.88, LIVERPOOL FC sixième au classement a les faveurs des pronostics pour disposer de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et obtenir un bon résultat qui lui permettra de prendre une avance au classement devant ce dernier. Les coéquipiers de MOHAMED SALAH devront profiter de ce match pour rivaliser d’adresses avec leurs concurrents directs au titre et ainsi planter le décor de ce que sera cette nouvelle saison. La mission ne s’annonce pas facile mais il faudra compter avec les REDS.

Mais il faudra se méfier de MANCHESTER UNITED onzième au classement avec sa cote de 3.47 qui essayera de relever la tête à domicile pour aller chercher un bon résultat sur le terrain devant un adversaire qu’il connait bien ce qui lui permettra de se refaire le plein de confiance pour ce début de saison tout en se rassurant pour la suite. Les coéquipiers d’André ONANA et DIOGO DALOT ont envie de ne plus tomber dans les mêmes travers de la dernière saison et cela passe par un match exceptionnel et donneront tout même si la montagne semble être grande au regard de l’adversaire en face.

Pour ce troisième acte du championnat on assistera à un 45ème match entre les deux formations dont 18 victoires pour les RED DEVILS contre 16 victoires pour les REDS et 10 matchs nuls. Ce nouveau rendez-vous est un challenge pour chacun des deux clubs pour donner le ton de ses ambitions cette saison.

