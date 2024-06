MONDE ENTIER :: La Suisse et l’Allemagne se disputent le leadership du Groupe A :: WORLD

Ce sera une 3ème journée phase de groupes de l’EURO 2024 assez plaisante et intéressante pour toutes les formations en lice qui espèrent faire une meilleure compétition et atteindre les sommets au terme de ce rendez-vous unique du continent. Une journée que la NATIONAL MANNSCHAFT et leurs supporters devront encore donner le meilleur tant sur le terrain que dans les gradins de FRANKFURT ARENA afin de maintenir le rythme dans cette phase décisive de la compétition. Un match que le leader des Paris sportifs vous convie de vivre des moments inédits à travers Supergooal !

Dans la rencontre SUISSE – ALLEMAGNE saisissez cette aubaine pour faire de cette semaine celle de toutes les attentes. Une affiche mettant aux prises deux équipes nationales du haut du classement du groupe A qui ont bien entamé leur compétition et souhaitent terminer de la meilleure des manières.

Avec sa cote de 1.47, l’ALLEMAGNE premier au classement de ce groupe est le grand favori de ce duel et compte faire preuve d’efficacité tout au long de la rencontre afin de s’imposer et engranger de nouveaux points qui lui permettront de rester dans la bataille de tête afin de mieux aborder la seconde phase. Une rencontre que les coéquipiers de TONI KROOS et MANUEL NEUER donneront tout afin de distancer leurs adversaires et concurrents pour le leadership de ce groupe. Il faudra s’attendre à un déploiement sur le terrain afin d’arriver au bout de leur objectif.

Mais il faudra cependant se méfier de la SUISSE deuxième au classement avec sa cote de 4.70 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser pour montrer une belle image à ses fans et supporters afin d’être à la hauteur de ce match. De plus la bataille pour les places qualificatives au deuxième tour est en jeu pour BREL EMBOLO et ses coéquipiers qui ne comptent pas louper cette bonne opportunité afin de redorer le blason de la nation dans cette compétition. De bon augure pour une rivalité accrue sur le terrain tout en espérant aller faire un résultat.

Ce sera d’ailleurs le 6ème match depuis 2008 entre les deux nations avec une victoire pour l’Allemagne contre une victoire pour la NATI et 3 matchs nuls.

