Cameroun :: Samuel Eto'o Et 13 Membres Du Comité Exécutif De La Fecafoot Sous Le Feu Des Critiques Au Tas :: Cameroon

Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto'o, se retrouve une fois de plus au centre d'une controverse juridique qui semble devenir une routine pour lui.

Le 15 mars 2024, une plainte a été officiellement déposée auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) par un groupe de 55 acteurs du football et la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, visant à obtenir la suspension de Samuel Eto'o de ses fonctions au sein de la FECAFOOT. Cette action fait suite à la rupture controversée du contrat entre la FECAFOOT et l'équipementier Le Coq Sportif, au profit de la société One All Sports, survenue en juin 2022.

Delphine Deschenaux-Rochât, conseillère au TAS, a confirmé avoir reçu la plainte le 20 mars et a ouvert une procédure à cet effet.

Le litige autour de la rupture du contrat avec Le Coq Sportif est actuellement en cours devant les tribunaux. Les plaignants réclament la suspension de Samuel Eto'o de toute activité liée au football pour une durée de 8 ans, tandis que 13 membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT sont également visés pour non-respect du code éthique de l'instance.

Les membres du Comité Exécutif incriminés, dont Céline Eko, Arthur Djampir, Abbo Mohamadou, et d'autres, sont accusés d'avoir soutenu ou validé les multiples violations du code éthique commises par Samuel Eto'o, voire d'avoir gardé le silence face à ces actes répréhensibles.

En ce qui concerne le dossier Le Coq Sportif, les plaignants redoutent des répercussions financières considérables pour la FECAFOOT, le préjudice estimé avoisinant les 10 milliards FCFA. Ils demandent au TAS de rendre une décision favorable afin que la FECAFOOT puisse contraindre Samuel Eto'o à payer ce préjudice sur ses propres deniers, considérant que ses intérêts personnels ont motivé la rupture abusive du contrat.

Cette affaire soulève des questions cruciales sur la gouvernance et l'éthique au sein de la FECAFOOT, ainsi que sur la responsabilité des acteurs clés dans la gestion des affaires footballistiques au Cameroun. La décision du TAS aura des répercussions significatives sur l'avenir du football dans le pays et sur la crédibilité de ses instances dirigeantes.