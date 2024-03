Cameroun :: André Onana : Capitaine Des Lions Indomptables ? :: Cameroon

Dans le chantier de reconstruction du football camerounais, André Onana mérite amplement d'être le nouveau capitaine des Lions Indomptables. Talentueux, il est reconnu comme l'un des plus grands gardiens de but au monde.

Respecté et sympathique, il est un modèle pour la jeune génération. Tristement, il a été mis au banc lors de la dernière CAN, une situation que beaucoup d'observateurs ont déplorée.

Lui remettre le brassard de capitaine serait un acte de justice et de nivellement par le haut. Un capitaine doit être un modèle de talent et de valeur intrinsèque, et André Onana incarne parfaitement ces valeurs.