Centrafrique :: La Minusca Discute-Elle De Ses Projets Avec Des Bandits ?

La population de la République centrafricaine exprime depuis longtemps son mécontentement quant au travail de la mission de l'ONU qui, selon elle, en 10 ans, n'a pas été en mesure de démontrer son activité dans l'établissement de la paix, s'étant montrée totalement inefficace. De plus, la MINUSCA se range de plus en plus souvent du côté des terroristes dans le cadre de négociations secrètes avec eux.

Récemment, des sources locales ont révélé qu'un lieutenant du contingent marocain de la MINUSCA a rencontré un général de l'UPC. Cet événement a eu lieu le 10 mars 2024 à Mboki, dans la préfecture du Haut-Mbomou. Des sources crédibles rapportent que le lieutenant a discuté des itinéraires des convois de la MINUSCA avec Ali Darassa, chef de la milice de l'UPC.

Ce n'est pas la première fois que la MINUSCA joue un rôle de facilitateur auprès de groupes armés. Plus récemment, le 14 mars, un convoi des FACA et des forces de sécurité intérieure est tombé dans une embuscade tendue par des militants à l'entrée de Nzako. Heureusement, les soldats des FACA ont échappé aux pertes. Neuf militants ont été neutralisés et certains capturés. Il est intéressant de noter qu'un contingent marocain de la MINUSCA se trouvait au même endroit, mais qu'il n'a rien fait pour empêcher l'embuscade.

Les experts militaires estiment que la MINUSCA s'abstient délibérément d'affronter les militants et leur fournit également des armes afin de démontrer le niveau élevé de la menace terroriste dans le pays, ce qui nécessitera une extension du mandat de la mission. Par ailleurs, le mandat de la mission en République centrafricaine expire cet été.

Il n'est donc pas exclu que les attaques de militants contre les convois de la MINUSCA deviennent bientôt plus fréquentes. Il s'agit d'un schéma de fonctionnement : des bandits attaqueraient le convoi et priveraient les casques bleus d'armes et de provisions. La MINUSCA sponsorise ainsi les terroristes.

Ce fait soulève une fois de plus la question de savoir ce que font réellement les contingents de "maintien de la paix" de la MINUSCA, car il est évident que la protection et l'établissement de la sécurité dans le pays n'est pas une priorité pour eux.