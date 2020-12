En cette fin d´année 2020 difficile sur tous les plans, Glim Africa, une jeune start-up camerounaise axée sur la recherche en faveur d'une alimentation saine et durable "made in Africa" vient enrichir le monde culinaire avec des pâtes alimentaires á base de niébé.

Communément appelé "Koki (Cameroun), cornille ou encore black-eyed pea au Nigéria", le niébé est une variété de haricot cultivée au Cameroun et dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest à hauteur de 70% de la production mondiale.

Pour cette jeune start-up, il s´agit d´encourager la consommation de nos produits locaux, moins chers et abondants, tels que le niébé haricot en réduisant l´importation de plus en plus massive du blé au Cameroun. Selon nos confrères du journal économique Investir au Cameroun, les importations en blé s´élèvent à 900.000 tonnes en 2020; elles ont coûté plus de 150 milliards à notre économie.



Or, le niébé (haricot koki) se trouve en abondance au cameroun et partout ailleurs en Afrique et est une alternative idéale au blé très coûteux pour nos économies et dont la farine est nuisible á notre santé. La start-up GLIM AFRICA n´en demande pas tant pour amener les populations africaines á changer leurs habitudes culinaires par la consommation du niébé en pâtes alimentaires et invite leurs gouvernements africains á la soutenir.



Dans la perspective donc, de créer une Unité pilote de fabrication des pâtes alimentaires 100% niébé à Douala, au Cameroun et de lancer la distribution en 2021, elle fait un appel à fonds en ligne durant tout ce mois de décembre 2020 et compte sur la participation massive de tous.

De même aussi qu´á la faveur des fêtes de fin d´année 2020, c´est l´occasion de consommer les délicieuses pâtes alimentaires de niébé, un patriotisme économique et culinaire dont chaque africain devrait faire preuve.

"Nos pastas sont composées uniquement de niébé, que nous broyons préalablement en farine selon un procédé à froid à l’aide de meules de pierre et façonnons au moule en bronze. Elles sont déclinées également en recettes au curcuma (2%) ou au gingembre (2%). La gamme est composée de la farine et des pâtes de niébé aux formes de coquillages ou incurvées", indique GLIM AFRICA.

Crowdfunding

En vue de créer une Unité pilote de fabrication des pâtes alimentaires 100% niébé à Douala, au Cameroun et de lancer la distribution en 2021, Glim Africa organise une levée de fonds durant tout ce mois de décembre 2020 (du 1er au 31.12.2020).

https://www.fiatope.com/projects/manger-mieux-impacter-plus-avec-les-pates-Glim-Africa

Adresses

France

01 rue des Olympiades

91300 Massy, France

Cameroun

BP 11 162 Douala

Internet:www.glimafrica.com

Email:contact@glimafrica.com

Whatsapp

Tel.:+33 6 67 85 56 44