Togo, Coronavirus: Suspension de vols en provenance de plusieurs pays

Les autorités ont décidé d’une suspension pour une période de 15 jours renouvelable, à compter du 20 mars de l’entrée au Togo des voyageurs non togolais en provenance des pays très infectés par la maladie à coronavirus (COVID-19). Cela concerne la plupart des pays européens, notamment.

A compter du vendredi 20 mars 2020 les liaisons aériennes en provenances des pays à haut risque à savoir l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne sont interrompues.

Les ressortissants togolais et les résidents permanents seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire.

Tous les évènements sportifs ou culturels sont suspendus pendant 3 semaines.

Les missions officielles non essentielles dans les pays à risques sont annulées

Comme dans de nombreux pays, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits.

Un fond de 2 milliards F Cfa est débloqué selon le gouvernement pour le besoin aux actions urgentes.

Les autres mesures prises par le gouvernement

- Annulation de tous les évènements internationaux prévus au Togo pendant 3 semaines à compter de ce jour 16 mars 2020.

- Suspension des missions officielles non essentielles vers les pays les pays à haut risque à compter de ce jour 16 mars 2020.

- L’auto-isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant au Togo et ayant séjourné dans un à haut risque. En cas de non-respect de l’auto-isolement, des sanctions fortes sont prévues

- Le gouvernement déconseille de voyager dans les pays où sévit la pandémie

6-Interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes sur toute l’étendue du territoire national pour un mois à compter du jeudi 19 mars 2020 à minuit

– Renforcement de la surveillance et des mesures individuelles et collectives de prévention et de protection : se laver les mains au savon, recourir au gel hydro-alcoolique, ne pas se serrer les mains en se saluant, éviter des accolades et des embrassades etc…

-Pour les actions urgentes, le gouvernement débloque 2 milliards F Cfa. Il exhorte en outre les autorités administratives, traditionnelles, militaires et religieuses et l’ensemble de la population à contribuer à l’application de ces mesures qui s’imposent à tous.

La Côte d'Ivoire et le Ghana ont pris ce même jour des mesures semblables.

Sur le plan pratique, Brussels Airlines assurera sont dernier vol vers le Togo le 18 mars et Air France le 19 mars.