CAMEROUN :: Affaire du train 152 : les prÃ©venus plaident non coupables :: CAMEROON

CAMEROUN :: Affaire du train 152 : les prévenus plaident non coupables :: CAMEROON A l’audience de mercredi dernier au Tribunal de grande instance d’Eséka, les accusés ont choisi de faire leur déposition sous serment.

Les accusés dans l’affaire ministère public et ayants droit (A/D) Kenfack Lekomo et autres A/D des victimes décédées plus Bibi Ndzomo Rosalie et autres victimes ont plaidé non coupables. Il s’agit de Vandenbon Didier Germain, Timbou Pierre, Nlend Carice W, Gaïbaï Dieudonné, Nyake Makake A, Biwole Nkol Stéphane, Koumfieg Tchoumba, Tekou Mukam, Yedna Mathias, Ndzana Jean Ottou, Ateba Akaa Emile, Dika Woudou G, Ngnin Essoh, Fru Valatine Awah et la société Camrail.

A l’audience de mercredi qui s’est déroulée au Tribunal de grande instance d’Eséka, ils ont choisi de faire leur déposition sous serment pour leur défense. Après que le ministère public représenté par Yahaya Hamadou leur a rappelé leurs chefs d’accusation avec la fourniture des procès-verbaux des enquêtes préliminaires et quatre rapports d’expertise à l’appui. Il ressort en résumé que tous sont accusés des infractions suivantes : activités dangereuses, homicide involontaire et blessures involontaires.

« Au bénéfice de ce qui a été déroulé, les faits reprochés aux prévenus sont suffisamment graves. C’est en désespoir de cause que nous prenons la parole pour parler de ce témoin (Ndlr : Thomas Nyobe). Le conducteur Yedna Mathias Félix était à la manœuvre du train de la mort. Il a pris le risque de prendre les commandes en sachant que le train présentait de nombreuses défaillances de freinage. Etait-il obligé ? », a questionné Yahaya Hamadou.

Bien avant, Thomas Nyobe, un autre témoin, par ailleurs victime de cet accident ferroviaire a été appelé à la barre. Celui-ci tout comme les autres a retracé le film de son voyage dans la dernière voiture du train 152. Dans sa version des faits, ce dernier avoue avoir perdu son frère aîné, qui lui, se trouvait dans l’avant dernière voiture. Thomas Nyobe a reconnu avoir voyagé sans ticket en raison de la ruée inhabituelle des voyageurs à la gare de Yaoundé, le 21 octobre 2016.

« Tout le monde voulait une place dans ce train. Un responsable de Camrail nous avait demandé de monter dans le dernier wagon même sans billet. Une fois dans la localité de Maloumé, j’avais senti une odeur du brûlé et la fumée s’échappait. Après les deux tunnels, le train a commencé à aller très vite et c’est à l’entrée de la gare d’Eseka que tout a basculé. Je ne sais pas par quel miracle mon épouse et moi avons survécu», a-t-il laissé entendre.

Le second témoin et victime avec une jambe amputée devant comparaître à cette audience ne s’est pas présenté parce qu’ayant un rendez-vous médical le jour même de l’audience.

Après avoir présenté les trois options aux accusés dans le cadre de leur défense, l’audience a été suspendue par le président du Tribunal, Marcel Ndigui Ndigui pour être reprise le 10 janvier pour ouverture de la défense.