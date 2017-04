Cameroun : le gouvernement met en garde contre le change clandestin de la monnaie :: CAMEROON Le ministre camerounais en charge des Finances, Alamine Ousmane Mey, dans un communiqué publié lundi, menacé de «sanctions prévues par la réglementation en vigueur» toute personne s’adonnant clandestinement au change de la monnaie.

#AlamineOusmaneMey L’exercice frauduleux de cette profession est pénalement réprimé, entre autres, par les dispositions de l’article 45 de la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire, a-t-il rappelé, précisant que les opérations de change manuel doivent être effectuées auprès des bureaux de change, des banques commerciales et accessoirement des établissements de microfinance.

Constatant que ladite activité prend de plus en plus de l’ampleur dans les grandes villes, particulièrement à Yaoundé et Douala, les métropoles politique et économique du pays, il a dénoncé des individus qui envahissent les espaces publics et proposent des services de change aux usagers.

De ce fait, a ajouté Alamine Ousmane Mey, les devises détenues par les agents économiques, notamment les non-résidents, les voyageurs et les entreprises doivent être échangées contre du FCFA sur le marché de change officiel, auprès de 25 intermédiaires agréés au 31 décembre 2016 et avant toutes transactions commerciales.

Cet appel, note-t-on, aura du mal à trouver une oreille attentive auprès des personnes ainsi mises en garde, le phénomène de change clandestin ayant pris une ampleur, dans les grandes agglomérations du pays, si bien qu’il se déroule parfois dans des domiciles privés.

Face aux risques d’interpellation, il n’est pas rare de surprendre de jeunes rabatteurs, très souvent bien vêtus, aux alentours des aéroports et autres grands magasins, à l’affut d’une personne dans le besoin et prêts à la conduire auprès d’agents de change clandestins.

Les usagers semblent de loin préférer cette pratique qui, quoique plus onéreuse et exposant potentiellement au faux, a l’avantage de la rapidité et de la disponibilité en tout temps.