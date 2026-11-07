Ils s’appellent El-Sayed, Kiros, Mamdani, Boafo, Ezeonu. Ils sont égyptiens, éthiopiens, ougandais, ghanéens, nigérians d’origine. Et ils viennent de faire basculer le visage du pouvoir américain.

Capitol Hill n’est plus un club fermé : la diaspora africaine prend le pouvoir

Washington, 4 novembre 2026. Pendant des décennies, la diaspora africaine aux États-Unis a été décrite comme l’une des communautés les plus éduquées du pays, mais politiquement invisible. Médecins, ingénieurs, entrepreneurs, professeurs. Présents dans les universités et les laboratoires, absents des scrutins. Ce temps est terminé.

Les résultats des élections de mi-mandat du 3 novembre 2026 le disent sans détour : des candidats dont les parents sont originaires d’Égypte, d’Éthiopie, du Ghana et du Nigeria ont remporté des victoires historiques. Abdul El-Sayed, 42 ans, fils d’immigrés égyptiens, a été élu sénateur du Michigan. Il devient le premier musulman à siéger au Sénat américain. Melat Kiros, 29 ans, née à Addis-Abeba, a remporté le premier district du Colorado. Elle est la première femme de la génération Z élue au Congrès. Adam Hamawy, chirurgien de guerre d’origine égyptienne, a pris le New Jersey. Adrian Boafo, 32 ans, fils d’immigrés ghanéens, a décroché le Maryland. Et au moins quatre candidats d’origine nigériane ont gagné, du Texas à la Pennsylvanie.

Ce ne sont pas des anomalies. C’est une tendance de fond.

Un sénateur qui n’a pas demandé la permission

La victoire d’Abdul El-Sayed est la plus lourde de conséquences. Le Sénat ne compte que cent membres. Ils confirment les juges fédéraux, les ambassadeurs, les membres du cabinet. Ils votent les budgets et la politique étrangère. El-Sayed y entrera en janvier, avec un programme assumé : assurance maladie universelle, logement abordable, réduction de l’influence des grandes entreprises sur la politique. Et une position qui ne passe pas inaperçue : la critique de l’aide militaire américaine à Israël.

Il n’a pas cherché à rassurer. Il n’a pas lissé son discours. Il a même répondu à Donald Trump, qui se moquait de son prénom : « Apprenez à le prononcer correctement, parce qu’en novembre, il vous faudra apprendre à le dire en le faisant précéder du titre de sénateur ».

La diaspora égyptienne ne s’est pas arrêtée au Sénat. Adam Hamawy, 56 ans, a été élu dans le 12e district du New Jersey. Ce chirurgien a opéré des blessés à Gaza. Il devient le premier musulman à représenter cet État au Congrès.

La génération Z ne demande plus la permission

Melat Kiros a 29 ans. Elle est avocate, socialiste démocratique, née en Éthiopie de parents tigréens. Elle a battu une sortante démocrate installée depuis trente ans lors de la primaire, puis a remporté le siège en novembre.

Sa campagne n’a pas reposé sur des spots télévisés à plusieurs millions de dollars. Elle a misé sur les réseaux sociaux et le porte-à-porte. Son programme : réforme de l’immigration, extension du système de garde d’enfants, Medicare for All. Et une position tranchée sur Gaza, qu’elle qualifie de génocide et pour lequel elle réclame un embargo sur les armes.

« Les jeunes savent que nous sommes face au combat de notre vie », disait-elle à NPR en février. « Nous avons besoin de leaders prêts à se battre pour des mesures audacieuses, et qui refusent de se contenter de moins, d’attendre leur tour ou de demander la permission ».

L’Afrique de l’Ouest convertit son capital social en pouvoir

Les experts le répètent depuis des années : les communautés nigériane et ghanéenne aux États-Unis figurent parmi les plus diplômées et les plus entreprenantes du pays. Ce capital social se transforme désormais en pouvoir électoral.

Adrian Boafo, 32 ans, a remporté le 5e district du Maryland, un siège occupé pendant plus de quarante ans par Steny Hoyer, ancien leader de la majorité démocrate à la Chambre. Fils d’immigrés ghanéens arrivés dans les années 1980, il a gravi les échelons locaux avant de viser le Congrès. Gabe Amo, autre fils d’immigrés ghanéens, a conservé son siège à Rhode Island.

Côté nigérian, la moisson est encore plus large. Junior Ezeonu, 27 ans, né à Onitsha, a pris le district 101 de la Chambre du Texas après avoir battu un sortant lors de la primaire. Carol Kazeem a conservé son siège à la Chambre de Pennsylvanie. Will Jawando a été élu exécutif du comté de Montgomery, dans le Maryland. Au total, la commission de la diaspora nigériane (NiDCOM) recense quatorze Américains d’origine nigériane élus ou réélus le 3 novembre.

New York, la preuve par l’échelle

L’illustration la plus spectaculaire de cette montée en puissance n’est pas au Congrès. Elle est à l’hôtel de ville de New York.

En novembre 2025, Zohran Mamdani, 34 ans, né en Ouganda de parents indiens, a été élu maire de la plus grande ville des États-Unis avec 50,4 % des voix. New York, c’est un budget qui dépasse le PIB de nombreux pays. C’est 8,5 millions d’habitants. Et c’est désormais dirigé par un homme dont le parcours a commencé sur le continent africain.

Mamdani n’est pas le premier. Ilhan Omar, née en Somalie, a été réélue le 3 novembre pour un cinquième mandat à la Chambre des représentants. Elle siège depuis 2018 et est devenue l’une des voix les plus reconnaissables du Congrès. Elle a grandi dans un camp de réfugiés au Kenya avant d’arriver aux États-Unis. Aujourd’hui, elle est une figure que la droite cible en permanence, et que le Minnesota réélit avec des marges confortables.

Pourquoi maintenant ?

La question mérite d’être posée. Pourquoi cette bascule se produit-elle en 2026 et pas en 2010 ?

Première réponse : la démographie. La diaspora africaine aux États-Unis a changé d’échelle. Elle est plus nombreuse, plus installée, plus citoyenne. Les enfants des premiers immigrés des années 1980 et 1990 ont grandi, voté, et se présentent.

Deuxième réponse : la conversion du capital éducatif en capital politique. Les experts du think tank marocain Policy Center for the New South (PCNS) le soulignent : ces élus n’occupent pas des postes pour remplir des quotas de diversité. Ils portent des récits différents, des regards différents sur la politique étrangère, les inégalités, la justice sociale. Ils sont moins enclins à composer avec les grandes entreprises et plus attentifs aux problèmes des gens ordinaires.

Troisième réponse, plus politique : le Parti démocrate a compris qu’il ne pouvait plus gagner sans ces communautés. Et ces communautés ont compris qu’elles ne pouvaient plus attendre que les portes s’ouvrent. Elles les ont poussées.

Ce que cela change

Le Congrès qui entre en janvier 2027 ne ressemblera pas à celui de 2018. Pas seulement parce que les démocrates reprennent les deux chambres. Parce que les visages, les noms et les histoires ont changé.

Un sénateur musulman présidera peut-être des auditions sur la politique étrangère au Moyen-Orient. Une femme de 29 ans née en Éthiopie siégera à la commission de l’immigration. Un ancien chirurgien de Gaza votera sur l’aide militaire à Israël. Un fils d’immigrés ghanéens représentera un district qui a envoyé Steny Hoyer au Congrès pendant quarante ans.

La démocratie américaine a toujours été un creuset. Mais la diaspora africaine ne s’y dissout pas. Elle s’y impose.

Qui est Abdul El-Sayed ?

C’est un médecin et homme politique américain de 42 ans, fils d’immigrés égyptiens. Il vient d’être élu sénateur du Michigan. En janvier, il deviendra le premier musulman de l’histoire à siéger au Sénat américain. Il a fait campagne sur l’assurance maladie universelle, le logement abordable et la réduction de l’influence des grandes entreprises sur la politique. Il est aussi connu pour avoir répondu à Donald Trump, qui se moquait de son prénom : « Apprenez à le prononcer, parce qu’en novembre, il faudra y ajouter le titre de sénateur. »

Qui est Melat Kiros ?

C’est une avocate de 29 ans, née à Addis-Abeba, en Éthiopie. Elle a été élue dans le 1er district du Colorado. Elle devient la première femme de la génération Z à entrer au Congrès. Elle est socialiste démocratique et a battu une sortante démocrate qui occupait le siège depuis trente ans lors de la primaire. Son programme : Medicare for All, garde d’enfants universelle, réforme de l’immigration. Elle critique aussi fermement l’aide militaire américaine à Israël.

Pourquoi dit-on que la diaspora africaine est devenue une force politique ?

Parce que les résultats de 2026 ne sont plus des victoires isolées. Un sénateur, plusieurs représentants, des élus locaux, un maire de New York : la diaspora africaine n’est plus une exception statistique. Elle est présente à tous les niveaux. Et elle a cessé de voter uniquement pour des candidats qui lui ressemblent : elle présente les siens.

Qui est Zohran Mamdani ?

C’est le maire de New York depuis novembre 2025. Il est né en Ouganda, de parents indiens, et il a 34 ans. Il a battu l’ancien gouverneur Andrew Cuomo avec 50,4 % des voix. Il est le premier musulman à diriger la ville et le plus jeune maire de New York en plus d’un siècle. Son programme est très à gauche : gel des loyers, gratuité des bus et des crèches, hausse des impôts pour les riches.

Ilhan Omar a-t-elle été réélue ?

Oui. Elle a remporté le 3 novembre un cinquième mandat consécutif dans le 5e district du Minnesota. Elle siège depuis 2018. Née en Somalie, elle est arrivée aux États-Unis comme réfugiée. Elle est l’une des premières femmes musulmanes à avoir siégé à la Chambre des représentants.

Combien de candidats d’origine africaine ont gagné en 2026 ?

Il n’y a pas de chiffre unique officiel, car les définitions de « diaspora » varient. Mais on peut compter au moins un sénateur (El-Sayed), plusieurs représentants (Kiros, Hamawy, Boafo, Amo), et au moins quatorze Américains d’origine nigériane élus ou réélus à des postes divers selon la commission de la diaspora nigériane. Sans compter les élus locaux et les maires.

Pourquoi ces victoires arrivent-elles maintenant ?

Trois raisons principales. La première est démographique : les enfants des immigrés africains des années 1980 et 1990 sont devenus adultes, citoyens et électeurs. La deuxième est éducative : la diaspora africaine est l’une des plus diplômées des États-Unis, et ce capital social se transforme en pouvoir politique. La troisième est stratégique : le Parti démocrate a besoin de ces communautés pour gagner, et ces communautés ont décidé de ne plus attendre qu’on leur ouvre les portes.

Est-ce que ces élus sont tous démocrates ?

La grande majorité, oui. Abdul El-Sayed, Melat Kiros, Adam Hamawy, Adrian Boafo, Ilhan Omar et Zohran Mamdani sont tous démocrates. Mais la diaspora africaine n’est pas monolithique politiquement. Certains élus d’origine africaine sont républicains, notamment au niveau local. Et les communautés africaines américaines votent de manière diverse selon les pays d’origine, les générations et les territoires.

Qu’est-ce que ça change concrètement pour l’Afrique ?

À court terme, probablement pas grand-chose. La politique étrangère américaine ne se décide pas dans un seul district. Mais à moyen terme, ces élus siégeront dans des commissions qui votent les budgets d’aide au développement, les accords commerciaux et les nominations d’ambassadeurs. Et ils ont des liens familiaux, culturels et personnels avec le continent. C’est une voix nouvelle dans les débats.

Est-ce que c’est un phénomène qui va durer ?

Rien ne garantit qu’un élu soit réélu. Mais la tendance démographique est structurelle. La diaspora africaine aux États-Unis est jeune, éduquée et en croissance. Les barrières qui empêchaient sa représentation politique sont en train de tomber. Les victoires de 2026 sont un point de bascule, pas un accident.