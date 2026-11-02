Le Bénin réinvente son administration. Depuis le 1er novembre, le casier judiciaire s'obtient en 3 clics sans fournir aucun document.

Cotonou. 2 novembre 2026. Dans les couloirs du Ministère de la Justice, l'effervescence des grands jours a laissé place à une efficacité redoutable. Le communiqué officiel est tombé ce matin : depuis le 1er novembre, le bulletin de casier judiciaire est délivré instantanément. Sans pièces justificatives. Sans déplacement. Sans intermédiaire.

L'administration béninoise vient de franchir un cap. Le citoyen n'a plus à prouver qui il est. L'État le sait déjà.

Trois clics et un Numéro Personnel d'Identification

La procédure est d'une simplicité désarmante. Le demandeur se connecte sur le portail `service-public.bj`. Il utilise son Numéro Personnel d'Identification (NPI). Il sélectionne le service. Trois clics plus tard, le document est téléchargeable.

« Plus d'acte de naissance à téléverser, plus de pièce d'identité à numériser », précise le communiqué. L'administration vérifie l'identité elle-même, en croisant les données d'état civil dont elle dispose déjà.

Le coût de cette démarche ? 1 900 FCFA. Un tarif unique, dématérialisé, qui met fin aux frais cachés et aux « gombos » pour accélérer le traitement.

Pour les Béninois de l'étranger, c'est une petite révolution. Le service est accessible depuis n'importe où dans le monde. Plus besoin de mandater un proche ou de payer un intermédiaire pour faire la queue à Cotonou.

Le principe « Dites-le-nous une fois »

Cette réforme s'inscrit dans un projet de société baptisé « Dites-le-nous une fois ». Le concept est simple : l'administration ne peut plus exiger d'un citoyen un document qu'elle est elle-même capable de produire.

Le Ministère de la Justice et de la Législation devient le premier département à concrétiser cette promesse. « Moins de pièces à réunir, c'est aussi moins d'intermédiaires et moins d'occasions de rançonnement », souligne le texte officiel.

Dans un pays où la corruption administrative est souvent pointée du doigt, cette réduction des interactions humaines est une arme redoutable. Le numérique, ici, ne sert pas seulement à aller plus vite. Il sert à assainir.

Le CNJC reste garant de l'authenticité

La dématérialisation ne signifie pas l'abandon du contrôle. Le Centre national du casier judiciaire (CNJC) conserve la mainmise sur le processus. Le document délivré en ligne a la même valeur juridique que l'ancien bulletin papier.

Les demandes qui ne peuvent pas aboutir automatiquement (par exemple, en cas d'homonymie ou de données incomplètes) sont transmises au CNJC pour un traitement manuel. Le système n'est pas infaillible, mais il est pensé pour désengorger les guichets.

Une administration qui passe à l'ère du « Dites-le-nous une fois »

Pour les candidats aux concours, les demandeurs de visa ou les nouveaux salariés, cette réforme change le quotidien. La pièce la plus sollicitée de l'administration béninoise n'est plus un casse-tête logistique.

Le ministère de la Justice ouvre la voie. D'autres départements devraient suivre. Le Bénin tente de prouver que la numérisation de l'État n'est pas un slogan, mais une réalité qui se mesure en minutes gagnées et en pots-de-vin évités.

Comment obtenir son casier judiciaire au Bénin maintenant ?

C'est très simple. Va sur le site `service-public.bj`. Connecte-toi avec ton NPI. Choisis le service « Casier judiciaire ». Paie les 1 900 FCFA. Le document se télécharge immédiatement.

Est-ce qu'il faut encore fournir une copie de la carte d'identité ou un acte de naissance ?

Non. C'est fini. L'administration se débrouille avec son propre système. C'est le principe « Dites-le-nous une fois ». Si l'État a déjà l'info, il ne te la redemande pas.

Je vis en France, comment je fais ?

Pas de panique. Le service est accessible depuis l'étranger. Pas besoin de demander à un cousin à Cotonou de faire la queue pour toi. Tu le fais de ton canapé.

Pourquoi ça coûte 1 900 FCFA ?

C'est le tarif officiel. Ça évite les intermédiaires qui te demandent 10 000 ou 20 000 FCFA pour « accélérer » le dossier. Le prix est fixe et connu de tous.

Est-ce que c'est un faux ? Comment vérifier ?

Le document délivré a la même valeur juridique. Le Centre national du casier judiciaire (CNJC) garantit l'authenticité. Si un employeur a un doute, il peut vérifier auprès du CNJC. Les demandes trop complexes sont d'ailleurs traitées manuellement par le Centre.

Pourquoi le communiqué parle de Romuald Wadagni comme président ?

C'est une très bonne question. Le document officiel dit « le Président de la République, Romuald WADAGNI ». Sauf que Romuald Wadagni est ministre de l'Économie, et le président c'est Patrice Talon. C'est soit une grosse coquille dans le communiqué, soit un fait dont on n'a pas connaissance. On pose la question aux autorités.