Il paraît que la musique peut avoir de mauvaises vibrations, surtout lorsqu'elle se mêle de politique. Certaines voix deviennent subitement inaudibles dès qu'elles s'aventurent sur un terrain que le pouvoir considère comme sa chasse gardée.

Depuis quelques jours, une rumeur circule autour de la participation de Charlotte Dipanda à la cérémonie des Canal 2'Or, organisée le 31 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé. La chanteuse aurait été déprogrammée en raison de ses prises de position sur la gouvernance du pays et de son appel, en 2025, à une ère nouvelle pour le bien-être des Camerounais.

Des sources présentées comme informées évoquent même une opposition d'une très haute personnalité à l'idée de voir l'artiste se produire devant la Première dame, Chantal Biya. Ces allégations restent à confirmer. Mais elles soulèvent une question essentielle: faut-il désormais être politiquement irréprochable aux yeux du pouvoir pour avoir le droit de chanter au Cameroun ?

Charlotte Dipanda n'est pourtant pas une exception. La musique camerounaise a toujours été un espace d'expression politique et sociale. Avant comme après l'indépendance, des artistes tels qu'Eboa Lotin, Jean Bikoko Aladin et Francis Bebey ont contribué à nourrir la conscience nationale. Sous Ahmadou Ahidjo, certains ont accompagné le régime, tandis que d'autres ont choisi la critique indirecte. Avec Hiki djam ligwe nguen « il partira un jour du pouvoir » , Jean Bikoko Aladin glissait ainsi dans une chanson une contestation que le contexte ne permettait pas toujours d'exprimer ouvertement.

De Prince Nico Mbarga à Lapiro de Mbanga, la musique a ensuite donné une mélodie aux frustrations populaires. Lapiro, notamment, a transformé la chanson en tribune: il ne s'agissait plus seulement de faire danser, mais aussi d'observer, d'interpeller et de déranger. Sous Paul Biya, cette parole s'est exprimée plus ouvertement avec Lapiro, Longuè Longuè, puis avec le rap politique de Valsero, One Love, Sultan Oshiminh, Xzafrane, Kareyce Fotso ou Mitoumba.

Certains en ont payé le prix. Valsero a passé neuf mois en détention après son arrestation en janvier 2019, dans le contexte de la contestation postélectorale et de son engagement aux côtés de Maurice Kamto et du MRC. Longuè Longuè a lui aussi connu la détention et dénoncé des violences attribuées à des éléments des forces de sécurité. Ces épisodes rappellent que la parole artistique peut devenir politiquement coûteuse lorsqu'elle s'attaque aux puissants.

Cette tradition dépasse la chanson. Par l'humour, Dave K Moktoï, Kouokam Narcisse ou Moustik le Karismatik ont participé à la satire sociale et politique. Le rire permet parfois de dire ce que la peur interdit de murmurer. À l'étranger, Richard Bona interpelle le pouvoir sur les réseaux sociaux, tandis que Blick Bassy et Manu Dibango ont inscrit la création camerounaise dans une réflexion plus large sur l'histoire, l'identité et la société. La jeune génération prolonge cet héritage à travers le mouvement Mbole, qui raconte la précarité, les frustrations et les désillusions d'une jeunesse confrontée aux difficultés quotidiennes. Décrire une réalité sociale suffit parfois à en faire le procès.

Mais tous les artistes ne contestent pas le pouvoir, et il serait malhonnête de le prétendre. Ben Decca, Lady Ponce, Coco Argentée, Daphné ou Prince Aimé ont, à un moment ou à un autre, assumé leur proximité avec le RDPC et le couple présidentiel. D'autres se produisent dans les résidences de hauts dignitaires ou affichent publiquement leur fidélité au régime. Pourquoi pas ? Un artiste est un citoyen libre de ses convictions. Il peut soutenir le pouvoir ou l'opposition, chanter les louanges du régime ou en dénoncer les errements.

La question est donc ailleurs: cette liberté est-elle réellement réciproque ? Celui qui célèbre le pouvoir mérite-t-il les honneurs tandis que celui qui le critique doit en subir les conséquences ?

Un artiste n'est pas un simple distributeur de divertissement. Il est un témoin de son époque. Il recueille les douleurs de la société, traduit ses espérances et donne parfois une voix à ceux qui n'en ont plus. Il n'est pas obligé de faire de la politique, mais il doit pouvoir en parler. Sa liberté consiste précisément à choisir ses engagements sans craindre l'exclusion ni les représailles.

La scène artistique ne saurait devenir une annexe du protocole d'État. Les distinctions culturelles ne sont pas des certificats de conformité politique, et le talent ne devrait pas être évalué à l'aune de la proximité avec les puissants.

Si Charlotte Dipanda a effectivement été écartée pour ses prises de position, ce serait une bien curieuse conception de la célébration du talent. La musique n'appartient ni au Cabinet civil, ni au gouvernement, ni au palais présidentiel. Elle appartient d'abord à ceux qui la créent et à ceux qui l'écoutent.

On peut retirer un nom d'une programmation, annuler une prestation ou fermer les portes d'une cérémonie. Mais on ne déprogramme pas une conscience.

Comme le dit si bien un dicton: « Quand la main qui distribue la médaille est pleine de boue, celui qui la tend l'épouse. »

C'est peut-être là le véritable Canal d'Or de la liberté que Charlotte Dipanda a reçu, ce 31 octobre, dans la conscience des Camerounais.