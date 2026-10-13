Avec sa nouvelle bière blonde, le groupe brassicole veut séduire par le prix tout en valorisant les fournisseurs camerounais. Lancée le 9 octobre 2026 à Douala, Mboa porte une ambition commerciale doublée d’un discours sur la production locale.

Boissons du Cameroun ajoute une nouvelle référence à son portefeuille. Proposée à 500 FCFA la bouteille de 50 centilitres, Mboa affiche un taux d’alcool de 5 %. Le brasseur entend répondre à une demande de produits accessibles, selon sa directrice marketing et communication, Aline Ngo Tjesngui.

Le nom et l’habillage de cette lager soulignent son identité camerounaise. Derrière cette présentation, l’entreprise met en avant une chaîne de fabrication associant matières premières agricoles, emballages et compétences disponibles sur le territoire.

En associant un tarif populaire à une identité nationale affirmée, Boissons du Cameroun cherche à donner à sa nouvelle marque une place identifiable. Reste à transformer ces arguments de lancement en adhésion durable des consommateurs, au fil de son arrivée dans les régions.

Les filières agricoles en première ligne

Le groupe indique acheter 3 000 tonnes de gritz de maïs auprès de MAISCAM et fait état de 12 000 tonnes de sorgho acquises auprès de producteurs camerounais. Il évoque également 1 512 producteurs agricoles mobilisés dans son dispositif.

Ces chiffres concernent sa stratégie globale d’approvisionnement, déjà illustrée par d’autres marques, notamment Manyan. L’objectif annoncé est de porter la part du contenu local à 60 %, en remplaçant progressivement certains achats extérieurs par des ressources camerounaises.

Cette orientation doit, selon l’entreprise, soutenir les activités agricoles et maintenir davantage de valeur ajoutée dans le pays.

Du maïs à la bouteille

L’intégration locale revendiquée passe aussi par les emballages. Pour Mboa, la capsule et l’habillage sont fabriqués au Cameroun, avec des partenaires comme l’imprimeur MultiPrint.

La filiale SOCAVER occupe une place centrale dans ce dispositif. Boissons du Cameroun annonce 45 000 tonnes de verre produites localement et souligne le rôle du recyclage. Réhabilité en juillet 2023, le four numéro 1 dispose d’une capacité annuelle de fusion de 15 000 tonnes.

À l’échelle de ses activités, le groupe revendique près de 5 000 emplois directs, plus de 100 000 emplois indirects et 900 PME partenaires. Ces données ne représentent donc pas les seules retombées du lancement de Mboa.

Une implantation progressive

La commercialisation démarre dans le Littoral. L’Ouest doit suivre la semaine suivante, avant le Centre et le Nord, selon le calendrier présenté au lancement.

Parallèlement, le brasseur annonce poursuivre la modernisation de ses usines de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Garoua pour renforcer l’embouteillage et la disponibilité des produits.

Le succès de Mboa dépendra désormais de sa capacité à trouver son public et à maintenir une distribution régulière.